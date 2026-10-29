Pouvoir d’achat sous pression, services publics fragilisés, peur du déclassement et bouleversements liés à l’intelligence artificielle : les classes moyennes voient leurs certitudes s’éroder. Aux Antilles, la dépendance à la dépense publique et l’étroitesse du marché du travail accentuent ces inquiétudes.
Le travail ne rassure plus
Longtemps pilier de la stabilité économique, sociale et démocratique, la classe moyenne doute désormais de sa capacité à préserver son niveau de vie et à offrir un avenir meilleur à ses enfants. Elle travaille, cotise, paie ses impôts et rembourse ses emprunts, mais peine à retrouver la sécurité que ces efforts étaient censés garantir. Le sentiment que le travail ne protège plus suffisamment de la précarité fragilise le contrat social.