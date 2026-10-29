Pouvoir d’achat sous pression, services publics fragilisés, peur du déclassement et bouleversements liés à l’intelligence artificielle : les classes moyennes voient leurs certitudes s’éroder. Aux Antilles, la dépendance à la dépense publique et l’étroitesse du marché du travail accentuent ces inquiétudes.

Le travail ne rassure plus

Longtemps pilier de la stabilité économique, sociale et démocratique, la classe moyenne doute désormais de sa capacité à préserver son niveau de vie et à offrir un avenir meilleur à ses enfants. Elle travaille, cotise, paie ses impôts et rembourse ses emprunts, mais peine à retrouver la sécurité que ces efforts étaient censés garantir. Le sentiment que le travail ne protège plus suffisamment de la précarité fragilise le contrat social.

Ces ménages se sentent pris en étau. Trop aisés pour bénéficier pleinement de la solidarité, sans disposer du patrimoine nécessaire pour absorber durablement les hausses de dépenses contraintes, ils redoutent de devenir la variable d’ajustement des finances publiques. L’endettement de l’État et le poids croissant des intérêts font craindre davantage de prélèvements, moins de prestations et des services publics dégradés. L’inquiétude dépasse ainsi la seule question des prix.

La défiance gagne du terrain

La perte de confiance dans les responsables politiques, l’abstention et les contestations traduisent un éloignement entre une partie de la population et les institutions. Blocages, violences et conflits autour de la vie chère ou des réformes entretiennent l’incertitude, pour les salariés comme pour les entreprises. Lorsque les perspectives économiques s’assombrissent et que l’État paraît moins capable d’assurer la sécurité et la stabilité, les radicalisations trouvent un terrain favorable.

Les diplômes face au défi de l’IA

L’intelligence artificielle et la robotisation ajoutent une menace nouvelle pour l’emploi. Des tâches qualifiées, au cœur des emplois intermédiaires, deviennent automatisables : comptabilité, administration, services juridiques, informatique, communication ou traduction. Le risque concerne la suppression de postes, mais aussi la dévalorisation de compétences acquises au terme de longues études et de nombreuses années d’expérience.

Une économie en sablier pourrait se dessiner, séparant une minorité de travailleurs très qualifiés d’un ensemble d’emplois de services moins rémunérés. La création de nouveaux métiers ne résout donc pas, à elle seule, la question sociale. Encore faut-il que les salariés puissent se reconvertir, dans des délais et à des coûts supportables. Pour les familles, financer les études et l’installation des enfants devient un pari plus incertain. La peur du déclassement rejoint celle de ne plus pouvoir transmettre les mêmes chances de réussite.

Aux Antilles une double vulnérabilité

En Martinique et en Guadeloupe, ces tensions s’ajoutent à la cherté de la vie, au coût du crédit, aux difficultés des collectivités et à la fragilité du tissu productif. Les violences et la dégradation du climat social renforcent le sentiment d’insécurité. Les classes moyennes évoluent dans des économies où les emplois publics, les revenus relativement protégés et les transferts financiers occupent une place déterminante.

Ce modèle soutient la consommation, mais reste exposé aux arbitrages budgétaires de l’État. Une contraction des transferts, une pression sur les rémunérations ou un affaiblissement des services publics se répercuteraient sur les ménages et l’activité locale. Dans le même temps, l’automatisation pourrait toucher les emplois administratifs et tertiaires, particulièrement présents dans ces territoires. Les possibilités de reconversion y sont limitées par un marché du travail étroit et un secteur privé peu diversifié. Les Antilles risquent ainsi de cumuler les effets du redressement budgétaire national et ceux de la transition technologique.

Anticiper pour préserver la cohésion

L’accumulation de ces craintes pourrait rendre la classe moyenne plus désabusée et politiquement imprévisible. Lorsque les efforts ne semblent plus garantir ni sécurité matérielle, ni mobilité sociale, ni avenir pour les enfants, l’adhésion au système s’érode et la demande d’autorité progresse. Le malaise de ceux qui amortissaient traditionnellement les tensions menace alors la cohésion de l’ensemble de la société.

Cette évolution n’est pourtant pas une fatalité. La solidarité, l’adaptation des entreprises et les nouveaux métiers peuvent amortir le choc, à condition d’anticiper : formation continue, reconversions, réflexion sur le temps de travail, investissement productif, qualité des services publics et maîtrise crédible des finances publiques. Aux Antilles, l’enjeu est aussi de diversifier l’économie par la production industrielle, l’autonomie alimentaire et l’innovation. La question centrale reste celle de la sécurité que le modèle économique et social peut encore offrir aux ménages qui le font vivre.

Version abrégée de la tribune transmise par courriel le 29 octobre 2026.

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Jean-Marie Nol Économiste et juriste en droit public