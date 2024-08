Pourquoi Pékin n’est peut-être pas ravi du choix de Kamala Harris comme vice-présidente

Nectar Gan , Eric Cheung , Isaac Yee et Will Ripley

Le colistier de Kamala Harris, candidate démocrate à la présidentielle, entretient depuis des décennies des liens avec la Chine. Mais aux yeux de Pékin, ce n’est pas forcément une bonne nouvelle.

Tim Walz a déménagé en Chine juste après avoir terminé ses études universitaires en 1989 pour enseigner dans un lycée pendant un an, puis est revenu fréquemment dans le pays pendant une décennie où il a accueilli des étudiants américains lors d’échanges culturels d’été.

Le gouverneur du Minnesota, âgé de 60 ans, a parlé avec affection de son séjour en Chine et des gens qu’il y a rencontrés. Sa familiarité avec le pays et son empathie pour son peuple apportent une perspective personnelle et nuancée sur le plus grand rival stratégique des États-Unis, ce qui est rare parmi ses pairs politiques.

Certains opposants républicains ont profité de cette expérience pour accuser Walz d’être « pro-Chine », mais le candidat démocrate à la vice-présidence a une longue histoire de critique du leadership autoritaire chinois.

Walz s’est installé en Chine à une époque tumultueuse et politiquement chargée, peu après le massacre de la place Tiananmen, lorsque le Parti communiste au pouvoir a envoyé des chars pour réprimer violemment les manifestations pacifiques pour la démocratie menées par les étudiants à Pékin.

À son retour au Nebraska en 1990, il a déclaré à un journal local qu’il avait le sentiment que le peuple chinois avait été maltraité par son gouvernement pendant des années.

« S’ils avaient un leadership adéquat, il n’y aurait aucune limite à ce qu’ils pourraient accomplir. Ce sont des gens si gentils, généreux et compétents », avait-il déclaré au Star-Herald à l’époque.

Au cours de son mandat au Congrès, de 2007 à 2019, Walz a mobilisé des soutiens en faveur des militants chinois emprisonnés. Il a rencontré le Dalaï Lama, le chef spirituel tibétain en exil détesté par Pékin (photo ci-dessus), et Joshua Wong, le jeune militant pro-démocratie de Hong Kong aujourd’hui emprisonné pour son activisme contre le resserrement de l’emprise de Pékin.

« Plus il comprend la Chine, plus il éprouve de la pitié pour le peuple chinois et plus il devient critique envers les dirigeants qui le gouvernent », a déclaré Shen Dingli, analyste de politique étrangère à Shanghai.

« Il a une certaine compréhension de la culture chinoise et la respecte dans son cœur, mais il n’accepte absolument pas le système politique chinois », a ajouté Shen. « Pékin est probablement plus craintif et mal à l’aise avec un tel étranger qui comprend la Chine.

