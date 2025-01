Près de 80 % de Porto Rico se retrouve sans électricité après une panne majeure du réseau électrique Par Chris Benson

Source Caribbean News

31 décembre (UPI) – Plus d’un million de personnes étaient mardi privées d’électricité à Porto Rico après qu’une panne de courant majeure a frappé l’île, selon les rapports officiels.

Plus de 80% de Porto Rico, soit quelque 1,3 million de clients, se sont retrouvés sans électricité depuis environ 5h30 du matin mardi, la dernière d’une série de pannes d’électricité généralisées quelques heures avant le nouvel an, a déclaré la compagnie d’énergie Luma sur X.

Il faudra peut-être jusqu’à 48 heures pour que le courant soit complètement rétabli « si les conditions le permettent », a-t-il précisé.

« Luma rétablira l’électricité pour ses clients par étapes. Nous avons déjà commencé le processus de réalimentation de certains clients », a écrit la société.

Selon la page de suivi de Luma Energy, seuls 14 % des 1,4 million de clients des services publics de Porto Rico avaient accès à l’électricité à 9 h 15, heure locale . Peu avant 11 heures, Luma a déclaré que le service avait été rétabli dans « certaines zones ».

Luma a déclaré avoir activé son centre d’opérations d’urgence et fournira des « mises à jour régulières » toutes les deux heures.

« Le centre médical et l’hôpital municipal de San Juan sont déjà en service », a indiqué l’entreprise dans sa mise à jour. « Culebra est également en service avec des générateurs Genera. »

La cause de l’accident est toujours en cours d’investigation, mais les premiers indicateurs pointent vers une ligne électrique souterraine, ont ajouté les autorités.

« Nous exigeons des réponses et des solutions de la part de Luma et de Genera, qui doivent accélérer le redémarrage des unités de production situées en dehors de la zone de panne et tenir la population dûment informée des mesures qu’elles prennent pour rétablir le service sur toute l’île », a déclaré le gouverneur Pedro Pierluisi sur les réseaux sociaux, ajoutant qu’il était en contact avec Luma et l’entreprise énergétique privée Genera PR.

Le réseau électrique de Porto Rico a subi une panne en novembre 2017, privant des milliers de personnes d’électricité après l’ouragan Maria . Et l’île entière s’est retrouvée sans électricité lorsque l’ouragan Fiona est arrivé en septembre 2022.

L’aéroport international Luis Munoz Marín a déclaré que les vols fonctionnaient normalement tandis que les autorités travaillaient sur des générateurs électriques.

La ligne électrique dans la partie sud de l’île du Commonwealth des États-Unis a provoqué un « effet cascade » qui a conduit à la panne de plusieurs centrales électriques, ce qui prendra « une grande partie de la journée » à réparer, a déclaré José Colon, directeur de l’Autorité de l’énergie électrique de Porto Rico, lors d’une interview à la radio.

Pour les Portoricains, ce n’est pas un phénomène nouveau : plus de 700 000 d’entre eux se sont également retrouvés sans électricité en août après le passage de la tempête tropicale Ernesto.

Des manifestations ont eu lieu à San Juan au cours de l’été en raison de la colère croissante à l’égard du réseau électrique fragile de Porto Rico, ce qui a incité le maire de San Juan, Miguel Romero, à déclarer l’état d’urgence dans la capitale du territoire.

Pendant ce temps, l’administration sortante de Biden a engagé des milliards de dollars au cours des dernières années pour aider l’île à faire la transition vers les énergies renouvelables afin de résoudre ses problèmes énergétiques actuels.

Le ministère américain de l’Énergie a annoncé en octobre une garantie de prêt privé de plus de 860 millions de dollars pour la construction d’installations de stockage solaire et de batteries afin de rapprocher l’île de son objectif d’indépendance énergétique d’ici 2050, dans le cadre d’une transition lente et mondiale vers une énergie propre comme d’autres endroits comme Hawaï et la Californie.

En novembre, 440 millions de dollars ont été versés pour équiper les maisons vulnérables de systèmes solaires et de batteries sur les toits, ce qui devrait réduire les factures d’énergie de 30 000 à 40 000 ménages à faible revenu à Porto Rico afin d’améliorer la résilience énergétique des ménages et de maintenir les lumières allumées pendant les événements météorologiques extrêmes, selon le ministère de l’Énergie.

