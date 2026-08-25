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Qui peut battre le RN au second tour ?
L’identité du candidat RN lui-même (Le Pen, condamnée à l’inéligibilité, a fait appel et maintient sa candidature, Bardella se tenant prêt), l’émergence ou non d’un candidat unique du bloc central ou de la gauche, et la fiabilité limitée de ces projections.Les intentions de vote à un an ne reflètent qu’une fois sur deux le résultat réel. Le front républicain a fonctionné aux législatives de 2024 ; la question ouverte est de savoir s’il tiendrait une troisième fois, face à un Bardella devenu la personnalité politique préférée des Français.
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