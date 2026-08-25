Qui peut battre le RN au second tour ?

Mais il est fragilisé par ses difficultés judiciaires et menacé par Mélenchon pour la qualification même au second tour. Or un duel RN-LFI serait, selon tous les instituts, le scénario le plus favorable au RN, le « front républicain » ne se mobilisant pas pour Mélenchon comme il l’a fait pour Macron en 2017 et 2022.