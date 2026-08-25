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    Politique

    Qui peut battre le RN au second tour ?

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    À ce stade, personne, du moins dans les sondages. Le baromètre Odoxa de novembre 2025 donnait déjà Jordan Bardella vainqueur face à tous les adversaires testés, et la tendance s’est confirmée depuis : en juillet 2026, l’Ifop donnait le RN gagnant dans tous les scénarios de second tour,  54-46 face à Édouard Philippe, 55-45 face à Gabriel Attal, et 70-30 face à Jean-Luc Mélenchon. Le baromètre Odoxa de mai confirmait le basculement : Bardella l’emporterait désormais 52-48 face à Philippe, alors que deux mois plus tôt c’était l’inverse.

    L’adversaire le plus compétitif reste donc Édouard Philippe, seul à rester dans la marge d’erreur

     Mais  il est fragilisé par ses difficultés judiciaires et menacé par Mélenchon pour la qualification même au second tour. Or un duel RN-LFI serait, selon tous les instituts, le scénario le plus favorable au RN, le « front républicain » ne se mobilisant pas pour Mélenchon comme il l’a fait pour Macron en 2017 et 2022.

    Trois inconnues peuvent encore tout changer

    L’identité du candidat RN lui-même (Le Pen, condamnée à l’inéligibilité, a fait appel et maintient sa candidature, Bardella se tenant prêt), l’émergence ou non d’un candidat unique du bloc central ou de la gauche, et la fiabilité limitée de ces projections.

    Les intentions de vote à un an ne reflètent qu’une fois sur deux le résultat réel. Le front républicain a fonctionné aux législatives de 2024 ; la question ouverte est de savoir s’il tiendrait une troisième fois, face à un Bardella devenu la personnalité politique préférée des Français.

    Gérard Dorwling-Carter

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