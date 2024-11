Rappel de C3 et de DS3 pour airbags défectueux

Dans les départements et territoires d’Outremer, Stellantis a débuté en septembre 2020 sa campagne de rappel des airbags Takata sur les Citroën C3 et DS3, produites entre 2009 et 2019. Depuis cette date, tous les clients qui se sont manifestés ont vu leurs airbags remplacés par le réseau de réparateurs agréés Citroën.

La priorité de Stellantis étant la sécurité de ses clients, d’importants moyens ont été mis en place pour communiquer et assurer ces interventions gratuitement. Aujourd’hui près de 84% du parc de véhicules concernés par cette campagne ont été traités. Cependant, il reste encore des clients qui ne se sont pas manifestés auprès de nous pour réaliser cette campagne malgré notre demande de cesser de conduire ces voitures immédiatement.

Pour vérifier si le véhicule est concerné par la campagne, il suffit de saisir le numéro de série sur le site https://www.citroen.mq/services/campagnes-de-rappel/. Si c’est le cas, nous rappelons à tous les clients, n’ayant pas encore fait cette campagne de rappel de prendre contact avec SODIVA au 0596 39 41 79 afin de planifier cette intervention au plus vite. Les pièces et les solutions de mobilité sont disponibles pour aller au plus vite dans l’achèvement de cette campagne, dont l’intervention demande moins de 2 heures et sans aucun coût pour le client.

Sans délai, rapide et gratuit pour le propriétaire du véhicule

Nous rappelons que le remplacement des airbags Takata est indispensable et doit être fait sans délai car nos études ont identifié un risque, lié à la combinaison d’un climat chaud et humide avec le vieillissement du véhicule, pouvant causer la dégradation de certains composants chimiques présents dans le déclencheur de l’airbag. Cette dégradation pourrait sur certains véhicules déclencher une libération trop forte du coussin, qui engendrerait des blessures graves ou un décès dans le pire des scénarii.

Thierry Koskas, directeur général de Citroën déclare : « Nous sommes engagés à terminer cette campagne au plus vite afin d’assurer la sécurité de nos clients. Tous les éléments sont réunis pour cela, les pièces sont disponibles et le réseau Citroën mobilisé pour réaliser rapidement l’ensemble des interventions. »

Source : Stellantis

