Réaction aux résultats des élections Européennes – Appel de Serge Letchimy

Nous, gens des Antilles — descendants de peuples amérindiens génocidés, fils d’africains déportés dans les enfers esclavagistes, fils aussi de ces hommes, de ces femmes, arrachés à l’Inde, à la Chine, à la Palestine, à la Syrie ou au Liban, dans des conditions barbares — nous avons traversé des siècles de souffrances, de luttes incessantes mais aussi d’héroïsmes entêtés et de résiliences marronnes.

Notre histoire est marquée par des effondrements entiers de cultures et de civilisations, mais aussi par des renaissances inattendues et des surgissements enthousiasmants. Nous avons connu cet omni- niant crachat dont a parlé Césaire. Nous avons enduré les chaînes du corps et de l’esprit, les brutalités de la colonisation, les blessures abjectes du racisme, les affres que subissent encore les minorités humiliées dans tous les bords du monde. Chacune de nos générations a dû surmonter des obstacles terrifiants pour conserver, intacts, des trésors de dignité, d’humilité sereine et d’orgueilleuse humanité. Elles ont gravé quelques-unes des plus belles pages de l’expérience humaine.

La haine ne saurait donc passer par nous.

Après ces élections au Parlement européen, il est impératif de réfléchir à ce passé irrécusable et à notre avenir. Nous devons comprendre l’aberration que représente pour nous le fait de soutenir, de manière active ou passive, l’extrême-droite. C’est une idéologie qui, par essence, nie tout ce que l’humanité peut avoir comme principes, comme rectitude, comme décence. Elle menace tous les fondements de l’État de droit, des protections républicaines et des fécondités de la Démocratie. Elle s’inscrit dans la filiation de ceux qui, de tous temps, nous ont insulté et porté atteinte à notre existence même.

L’extrême-droite, dans sa rhétorique et ses actions, prône la division, l’exclusion et la haine. Elle se nourrit des flammes du racisme, du mépris de l’Autre, de la xénophobie, celles-là mêmes qui ont tenté de nous réduire au silence, à la servitude et, aujourd’hui, à la déresponsabilisation. Elle promet un retour à un ordre injuste, oppressif, où notre place serait encore une fois reléguée à la marge, ou pire: assignée à la cale du vaisseau planétaire.