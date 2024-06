Remarques du ministre à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement

Dominica News Online –

Le ministre de l’environnement, Cozier Frederick, a appelé le public à reconnaître la contribution significative de l’environnement naturel à leur vie quotidienne et à leur bien-être général.

Il a fait ce commentaire cette semaine, alors que la Dominique se joint au reste du monde pour célébrer la Journée mondiale de l’environnement sous le thème “Notre terre : “Notre terre. Notre avenir. Nous sommes la #GénérationRestauration”.

“J’aimerais que nous reconnaissions la contribution significative de notre environnement naturel à notre vie quotidienne et à notre bien-être général”, a-t-il déclaré. “Depuis 1973, la Journée mondiale de l’environnement sensibilise aux problèmes environnementaux critiques tels que le changement climatique et l’appauvrissement de la couche d’ozone.”

“Cette année, nous nous concentrerons sur la restauration des terres [et] la certification sur la résilience à la sécheresse”, a-t-il révélé.

Selon Frederick, partout dans le monde, les écosystèmes sont menacés et cette journée a contribué à inciter tout le monde à agir et à relever ces défis.

“Aujourd’hui, nous avons l’occasion de braquer les projecteurs sur les solutions”, a déclaré Frederick.

En outre, il a indiqué que la restauration des terres est un pilier de la décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes, “un appel de ralliement pour la protection et la revitalisation des écosystèmes dans le monde entier”.

Selon M. Frederick, il s’agit là d’un élément essentiel pour atteindre les objectifs de développement durable.

“Nous savons que la restauration stimule les moyens de subsistance, réduit la pauvreté et renforce la résistance aux conditions météorologiques extrêmes”, a-t-il expliqué.

La restauration augmente le stockage du carbone et ralentit le changement climatique. La restauration de seulement 15 % des terres et l’arrêt de la conversion pourraient éviter jusqu’à 60 % des extinctions d’espèces prévues”.

Frederick a ajouté : “Nous devons chercher à mettre fin aux facteurs de dégradation des terres…”

Selon un communiqué de presse publié sur www.unep.org/news, la Journée mondiale de l’environnement, célébrée chaque année le 5 juin, a été instituée par l’Assemblée générale des Nations unies en 1972. Au cours des cinq dernières décennies, la Journée est devenue l’une des plus grandes plateformes mondiales de sensibilisation à l’environnement. Des dizaines de millions de personnes participent en ligne et en personne à des activités, des événements et des actions dans le monde entier.

Selon la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, jusqu’à 40 % des terres de la planète sont dégradées, ce qui affecte directement la moitié de la population mondiale et menace environ la moitié du PIB mondial (44 000 milliards de dollars). Le nombre et la durée des sécheresses ont augmenté de 29 % depuis 2000. Sans une action urgente, les sécheresses pourraient toucher plus des trois quarts de la population mondiale d’ici 2050.

La restauration des terres est un pilier essentiel de la Décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes (2021-2030), un appel à la protection et à la revitalisation des écosystèmes dans le monde entier, qui est essentiel pour atteindre les objectifs de développement durable.

Le communiqué poursuit en indiquant que 2024 marquera le 30e anniversaire de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification. La seizième session de la Conférence des parties (COP 16) à la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) se tiendra dans la capitale saoudienne, Riyad, du 2 au 13 décembre 2024.

