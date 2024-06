Remarques transcrites sur le lancement officiel de la 13e Conférence des Caraïbes sur la gestion globale des catastrophes

Premier ministre de Saint-Kitts-et-Nevis

Honorable Dr Terrance Drew

St. Marriott Resort, Saint-Kitts-et-Nevis

4 juin 2024

Le Premier ministre de Saint-Kitts-et-Nevis, l’honorable Dr Terrance Drew, prononce son discours lors de la conférence de presse de la saison des ouragans 2024 du CDEMA et du lancement officiel de la 13e Conférence des Caraïbes sur la gestion globale des catastrophes.

Introduction : Renforcer la messagerie concernant la saison des ouragans

Je suis heureux de participer à cette occasion mémorable alors que Saint-Kitts-et-Nevis s’associe à l’Agence caribéenne de gestion des urgences en cas de catastrophe (CDEMA) pour organiser leur conférence de presse annuelle sur la saison des ouragans et lancer la prochaine conférence sur la gestion globale des catastrophes ( CDM) prévue en décembre. 2e à 6e à Saint-Kitts-et-Nevis. Ce lancement témoigne de l’engagement de notre Fédération jumelle en faveur des efforts de préparation et des mesures de précaution qui peuvent résister à l’impact potentiel de la saison des ouragans dans l’Atlantique prévue pour 2024.

Il y a quelques jours, j’ai commémoré le début de la saison des ouragans 2024, conscient que les températures océaniques sans précédent, provoquées par le changement climatique, peuvent alimenter la formation et l’intensité des ouragans et des tempêtes tropicales.

J’ai souligné l’importance cruciale de la préparation, exhortant les citoyens à élaborer et à maintenir des plans d’urgence et à stocker des fournitures essentielles pour atténuer les risques posés par les ouragans. N’oubliez pas que notre force collective et notre préparation seront notre plus grand atout pour faire face aux défis de cette saison des ouragans et je vous implore donc de prendre les précautions adéquates.

Message 1 : Adopter le MDP est l’engagement du gouvernement à sauver des vies, des moyens de subsistance et à faciliter une croissance durable

La sécurité publique, qui consiste à sauver des vies et à préserver les moyens de subsistance, demeure une priorité absolue pour ce gouvernement. À cette fin, ce gouvernement s’est engagé dans une gestion globale des catastrophes (CDM), qui est la marque caribéenne de gestion des risques de catastrophe, alignée sur le cadre mondial de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe.

Le MDP est une approche intégrée et proactive de la gestion des catastrophes et vise à réduire les risques et les pertes associés aux risques naturels et technologiques et aux effets du changement climatique, afin de renforcer le développement durable à Saint-Kitts-Nevis et dans la région.

Nous sommes conscients que l’approche MDP nous permet de traiter tous les risques, et pas seulement les impacts des ouragans, tout au long de toutes les phases du cycle de gestion des catastrophes : atténuation, préparation, réponse et rétablissement. Cela implique également tout le monde – notre population en général, la société civile, les secteurs public et privé, travaillant ensemble pour réduire et gérer les risques, afin que les gens puissent prospérer et que nos ambitions de développement se réalisent.

Message 2 : La Conférence MDP est une excellente occasion de promouvoir un changement positif à Saint-Kitts-Nevis et dans la région des Caraïbes

C’est pourquoi aujourd’hui, je suis ravi d’être à nouveau ici et de parler d’une initiative passionnante qui bénéficiera au pays de Saint-Kitts-Nevis.

Le CDEMA, en collaboration avec le gouvernement de Saint-Kitts-et-Nevis par l’intermédiaire de l’Agence nationale de gestion des urgences (NEMA), accueillera la 13e Conférence caribéenne sur la gestion globale des catastrophes, plus facilement appelée (CDM13), ici même à Saint-Kitts- Névis. Le CDM13 se déroulera du 2 au 6 décembre 2024 et sera organisé sous le thème « MDP : La route vers le point de contrôle de la résilience 2024 – Améliorer le niveau pour un avenir dynamique ».

Sous ce thème, cette conférence charnière fournit un cadre complet pour la planification stratégique et l’action dans la région des Caraïbes. En favorisant le dialogue, la collaboration et l’innovation, la conférence vise à renforcer la résilience aux catastrophes et à ouvrir la voie à un avenir plus durable et plus prospère pour tous.

Le thème de cette conférence résonne profondément avec les défis et les opportunités de notre époque. À une époque marquée par des progrès technologiques rapides, des paysages géopolitiques en évolution et des paradigmes socio-économiques changeants, l’impératif de passer au niveau supérieur n’a jamais été aussi pressant. Elle nous appelle à nous adapter, à innover et à accepter le changement comme catalyseur de croissance et de développement.

Au cœur de ce thème se trouve la reconnaissance du fait que nous ne pouvons pas nous permettre de rester stagnants face à l’incertitude. Au lieu de cela, nous devons exploiter les forces du changement pour nous propulser vers l’avant, pour améliorer nos compétences, nos institutions et nos sociétés afin de répondre aux exigences d’un avenir dynamique.

Cette conférence servira donc de plateforme de dialogue, d’échange et de collaboration – un espace où naissent les idées, se forgent des partenariats et élaborent des solutions. Il offre une opportunité inestimable aux parties prenantes de tous secteurs et disciplines de se réunir, d’apprendre les unes des autres et de tracer la voie vers un avenir défini par la résilience, la durabilité et l’inclusion.

La Conférence MDP est donc une occasion capitale, qui promet non seulement d’améliorer les stratégies de gestion des catastrophes, mais offre également des opportunités inestimables à notre pays et à ses citoyens.

Cette conférence servira de phare de visibilité pour notre nation sur la scène internationale. Alors que nous réunissons des invités de marque, des experts et des délégués du monde entier, nous démontrons notre engagement en faveur d’une gestion efficace des risques de catastrophe et notre engagement à construire un avenir plus sûr et plus résilient.

De plus, cet événement offre une opportunité unique à nos jeunes et à nos citoyens intéressés par la gestion des catastrophes de dialoguer avec des experts mondiaux, d’échanger des idées et de se familiariser avec des pratiques de pointe. En impliquant nos jeunes, nous donnons à la prochaine génération de dirigeants les moyens de conduire le changement et l’innovation en matière de préparation et d’intervention en cas de catastrophe.

Au-delà de la conférence elle-même, nous reconnaissons le potentiel touristique de notre belle île. Lorsque les délégués et les vendeurs se rassemblent ici, ils contribuent non seulement à l’économie, mais découvrent également par eux-mêmes la splendeur naturelle et la richesse culturelle que notre pays a à offrir. Cela présente un scénario gagnant-gagnant, dans lequel les entreprises prospèrent et les visiteurs repartent avec des souvenirs inoubliables.

Depuis sa première édition en 2006, la Conférence MDP s’est imposée comme le plus grand rassemblement de professionnels et d’universitaires de la région des Caraïbes dans le domaine de la gestion des catastrophes. Il a également attiré un public de hauts fonctionnaires des secteurs public et privé intéressés par l’adaptation au changement climatique et la réduction des risques de catastrophe.

Cette année 2024, nous prévoyons un succès puisque c’est la première fois que l’événement se tiendra dans son format original depuis la COVID-19. Environ 300 délégués et de nombreux participants venus des Caraïbes, d’Amérique latine, d’Europe, d’Asie et d’ailleurs sont attendus.

Message 3 : Support du CDEMA via le MDP

Alors que nous envisageons ce point de contrôle dans le MDP, je souhaite profiter de l’occasion pour reconnaître la contribution financière directe (164 750,36 $ US) du CDEMA au cours de l’année dernière pour faire progresser la gestion des risques de catastrophe à Saint-Kitts-Nevis. Ce soutien dépasse la contribution annuelle fournie par ce pays à l’Agence (122 470,38 $US).

Nous sommes particulièrement reconnaissants du soutien apporté au renforcement de notre centre des opérations d’urgence grâce à la fourniture d’équipements de communication et informatiques pour les opérations, de systèmes d’information géographique et d’une formation à la résilience des communautés afin de renforcer les capacités nationales de réponse aux catastrophes.

Nous reconnaissons également le soutien apporté à l’avancement du programme Safe Schools et du MDP BluePrint.

Alors que nous nous lançons dans cette conférence en tant que catalyseur du changement, nous sommes conscients de cette collaboration continue et fructueuse. Ensemble, saisissons les opportunités qu’elle présente, garantissant un avenir meilleur et plus sûr pour tous.

Merci et rendez-vous à la Conférence du 2 au 6 décembre 2024.