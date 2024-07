Restauration de mangroves en Martinique : “Roots of the sea” lauréate 2024 pour la Biodiversité

La Fondation du Patrimoine, dans le cadre de son programme « Patrimoine naturel et Biodiversité », a récemment annoncé les lauréats de 2024. Parmi eux, un magnifique projet en Martinique vise à restaurer 5000 m² de mangroves, réparti entre les côtes Atlantique (Robert) et Caraïbe (Diamant). Cette initiative est soutenue par une aide de 50 000 € et est portée par l’association “Roots of the Sea” , en partenariat avec le Conservatoire botanique de la Martinique et le Conservatoire du Littoral .

Les Mangroves : Un Écosystème Vital en Danger

Les mangroves sont des écosystèmes côtiers uniques, essentiels pour la biodiversité, la protection des côtes et le stockage de carbone. En Martinique, ces zones font face à de nombreuses pressions anthropiques et climatiques, telles que l’urbanisation, la pollution par les macrodéchets, et les échouages de sargasses. Ces facteurs contribuent à la dégradation rapide des mangroves, menaçant ainsi les nombreuses espèces végétales et animales qui en dépendent.

Objectifs et Méthodologie du Projet

Le projet de restauration des mangroves en Martinique comporte plusieurs phases clés :

Études Préliminaires et Collaborations : Étude d’impact : Réalisation d’un inventaire faunistique et floristique par un bureau d’étude spécialisé.

: Réalisation d’un inventaire faunistique et floristique par un bureau d’étude spécialisé. Analyse des paramètres abiotiques : Évaluation des conditions environnementales des sites sélectionnés avant toute intervention.

: Évaluation des conditions environnementales des sites sélectionnés avant toute intervention. Engagement des parties prenantes : Collaboration avec les communes locales, l’EPCI, les gestionnaires, la population riveraine, et d’autres associations pour garantir une approche inclusive et durable. Création et Gestion des Pépinières : Pépinières in situ : Établissement de pépinières sur place pour la culture des plants de palétuviers, incluant quatre espèces spécifiques.

: Établissement de pépinières sur place pour la culture des plants de palétuviers, incluant quatre espèces spécifiques. Pépinières ex situ : Développement complémentaire en dehors des zones immédiates de restauration pour assurer un approvisionnement constant en plants. Plantation et Suivi : Transfert et plantation : Déplacement des plants cultivés vers les zones dégradées pour régénérer les mangroves.

: Déplacement des plants cultivés vers les zones dégradées pour régénérer les mangroves. Suivi de croissance : Surveillance continue des plants pour garantir leur développement optimal et ajuster les stratégies de plantation si nécessaire.

Impact Anticipé

Le succès de ce projet pourrait avoir des répercussions significatives sur l’écosystème marin et côtier de la Martinique. En restaurant les mangroves, le projet vise à :

Réduire l’érosion côtière et protéger les infrastructures humaines.

Créer un habitat propice pour de nombreuses espèces marines et terrestres.

Augmenter la résilience des côtes face aux impacts du changement climatique.

Promouvoir la prise de conscience environnementale parmi les communautés locales et les visiteurs.

Calendrier du Projet

Les travaux de restauration débuteront en juin 2024 et se poursuivront jusqu’en mai 2027. Cette approche échelonnée permettra de mener des évaluations régulières et de s’adapter aux défis imprévus, assurant ainsi la pérennité du projet.

La restauration des mangroves en Martinique, soutenue par la Fondation du Patrimoine, représente un pas crucial vers la préservation de la biodiversité et la protection des côtes. En mettant en œuvre des méthodes scientifiques rigoureuses et en engageant les communautés locales, ce projet a le potentiel de devenir un modèle de conservation environnementale pour d’autres régions confrontées à des défis similaires.

J’aime ça : J’aime chargement…