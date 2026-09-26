Saint-Vincent-et-les-Grenadines montre la voie : premier État membre de l’OECO à adopter le système régional de surveillance et d’alerte précoce de la CARPHA

Saint-Vincent-et-les-Grenadines (SVG) est devenu le premier État membre de la région à adopter le Système régional intégré d’alerte précoce et de surveillance (RIEWSS), marquant une étape clé pour la sécurité sanitaire au sein de l’OECO. Cette réussite fait suite à une mission technique intensive menée du 22 au 30 juin 2026 par l’Agence de santé publique de la Caraïbe (CARPHA), financée dans le cadre du Projet régional de santé de l’OECO soutenu par la Banque mondiale.

Pour l’OECO, cette avancée est une illustration concrète des résultats de la coopération régionale : des investissements mutualisés dans la sécurité sanitaire, une infrastructure numérique partagée et la création de systèmes nationaux plus solides qui protègent le secteur de la santé, le secteur touristique et, en dernier ressort, les économies des petits États insulaires. Le RIEWSS est le système régional intégré de surveillance et d’alerte précoce de la CARPHA. Il s’agit d’une plateforme numérique adaptée à la Caraïbe qui intègre des données humaines, animales, environnementales et de laboratoire afin d’optimiser la détection et la réponse précoces, permettant ainsi d’identifier rapidement les menaces de santé publique et d’agir sans délai. Le calendrier de mise en œuvre, intervenant juste avant le Carnaval 2026 de SVG et dans la perspective de la Caribbean Premier League 2026, est stratégique, car ces grands rassemblements génèrent à la fois des visiteurs, des revenus et des risques accrus pour la santé publique.

Les résultats de la mission

L’activation d’un système numérique d’alerte précoce ( RIEWSS ) : Les responsables nationaux ont été sensibilisés et formés au RIEWSS, une suite d’outils numériques conçue sur mesure pour la Caraïbe, désormais configurée au niveau national avec des comptes d’accès sécurisés pour exploiter les données numériques nationales disponibles et permettre la détection, le signalement et le partage en temps utile des événements de santé publique.

Les responsables nationaux ont été sensibilisés et formés au RIEWSS, une suite d’outils numériques conçue sur mesure pour la Caraïbe, désormais configurée au niveau national avec des comptes d’accès sécurisés pour exploiter les données numériques nationales disponibles et permettre la détection, le signalement et le partage en temps utile des événements de santé publique. Une surveillance renforcée aux points d’entrée : Le système optimisé de surveillance des navires dans la Caraïbe (CVSS 2.0) a été lancé et expérimenté, protégeant ainsi les deux piliers de la santé et du tourisme dont dépendent les économies de l’OECO.

Le système optimisé de surveillance des navires dans la Caraïbe (CVSS 2.0) a été lancé et expérimenté, protégeant ainsi les deux piliers de la santé et du tourisme dont dépendent les économies de l’OECO. La modernisation de la surveillance des maladies à transmission vectorielle : Les modules de collecte de données entomologiques sur le terrain ont été testés en vue de leur déploiement, en utilisant le module d’entomologie DHIS2 de la CARPHA pour une collecte de données électroniques qui améliore la qualité et la rapidité de l’information.

Les modules de collecte de données entomologiques sur le terrain ont été testés en vue de leur déploiement, en utilisant le module d’entomologie DHIS2 de la CARPHA pour une collecte de données électroniques qui améliore la qualité et la rapidité de l’information. La préparation aux grands rassemblements : Le personnel de santé publique a été formé au système de surveillance des rassemblements de masse, étendu pour soutenir les interventions lors du Carnaval 2026 de SVG et d’autres événements majeurs à venir.

Le personnel de santé publique a été formé au système de surveillance des rassemblements de masse, étendu pour soutenir les interventions lors du Carnaval 2026 de SVG et d’autres événements majeurs à venir. La mise à l’épreuve de la préparation multisectorielle : Un exercice de simulation immersif en conditions réelles (Tingua), produit novateur de la CARPHA adapté au contexte caribéen, a été réalisé. Il impliquait l’approche Une seule santé (One Health) et d’autres événements simultanés de santé publique, nécessitant une planification en équipe multidisciplinaire et l’exécution de réponses coordonnées. Cet exercice a réuni des acteurs de la santé humaine, animale et environnementale, ainsi que de la gestion des urgences, renforçant la coordination pour la détection et la riposte intégrées aux épidémies.

Un partenariat en action

La mission s’est achevée par deux réunions de restitution de haut niveau au cours desquelles des présentations ont été animées par la Dr Lisa Indar, directrice exécutive de la CARPHA. Étaient présents de hauts responsables gouvernementaux, dont le vice-Premier ministre chargé de la Sécurité nationale, le ministre de la Santé, du Bien-être, de l’Environnement et de l’Énergie, les secrétaires permanents des ministères de la Santé, de la Sécurité et du Tourisme, ainsi que le médecin-chef (CMO), aux côtés d’une équipe élargie de spécialistes techniques. Les responsables ont souligné la valeur de ces capacités renforcées pour la sécurité sanitaire nationale et régionale et ont réaffirmé leur engagement envers la poursuite de ce partenariat.

La Dr Lisa Indar a noté :

« Cet engagement à adopter et à institutionnaliser le RIEWSS à l’échelle nationale, couplé aux avancées des autres systèmes de surveillance critiques, crée un précédent pour la sécurité sanitaire régionale. Cette mission souligne la détermination de la CARPHA à accompagner nos États membres dans la création de systèmes de santé publique résilients, capables de répondre efficacement aux menaces sanitaires actuelles et émergentes. »

Cette réussite reflète le renforcement du partenariat opérationnel entre la CARPHA et les États membres de l’OECO. En devenant le premier pays à le déployer, Saint-Vincent-et-les Grenadines a tracé une voie éprouvée que d’autres États membres de l’OECO peuvent désormais suivre. La CARPHA continuera d’apporter une assistance technique continue pour assurer le succès et l’extension de ces systèmes de surveillance cruciaux à Saint-Vincent-et-les Grenadines, contribuant ainsi à une OECO plus forte et plus résiliente.

À propos de la CARPHA

L’Agence de santé publique de la Caraïbe (CARPHA) est la principale agence régionale de santé publique de la Communauté des Caraïbes (CARICOM). Elle a pour mandat de soutenir 26 États membres dans le renforcement de leurs systèmes nationaux de santé publique et la coordination des réponses régionales aux menaces sanitaires. La CARPHA joue un rôle central dans la sécurité sanitaire régionale et mondiale, en développant des outils et des initiatives adaptés à la région, tels que le Cadre régional de sécurité sanitaire et le RIEWSS, pour répondre aux vulnérabilités spécifiques des petits États insulaires en développement (PEID).