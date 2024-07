Sainte-Lucie accueille un atelier de sensibilisation aux drogues avec le BTC

St. Lucia Times

Les pupilles de la seule institution de réhabilitation pour mineurs de l’île, le Boys Training Centre (BTC), ont bénéficié d’un séminaire de deux jours sur la sensibilisation aux drogues et la sécurité sur Internet pour éduquer et responsabiliser les jeunes hommes sur les dangers de l’abus de drogues et d’alcool.

Parrainé par le projet Army’s Gift to Saint Lucia, une filiale de la Fondation Army Winehouse, l’atelier a souligné l’importance cruciale de prendre des décisions éclairées et responsables.

Leanna Wallace, directrice par intérim de la CTB, a souligné l’importance de l’atelier en déclarant : “La plupart du temps, nous ne sommes pas conscients des effets néfastes à long terme que même une petite quantité de rhum ou deux bouffées dans un joint peuvent avoir sur notre santé. J’espère que cette formation vous ouvrira les yeux sur la nécessité de prendre des décisions responsables lorsqu’il s’agit de consommer des drogues et de l’alcool”.

En sensibilisant à la toxicomanie et à l’addiction à l’internet, l’atelier s’inscrit dans l’objectif de la Fondation Amy Winehouse de réduire la consommation de drogues chez les jeunes.

La Fondation Amy Winehouse est profondément ancrée dans la mémoire d’Amy Winehouse, une artiste talentueuse qui aimait Sainte-Lucie et qui est tragiquement décédée à l’âge de 27 ans à cause de l’abus de drogues et d’alcool. Peta Cozier, présidente de Amy’s Gift to Saint Lucia, a souligné la mission de la fondation. “Elle avait tant à vivre, et pourtant elle a vacillé. Il est si facile pour quelqu’un de se laisser égarer par la drogue, l’alcool et la cyberintimidation. C’est pourquoi il est important d’encourager la musicothérapie, la sensibilisation aux drogues et à l’Internet.

Le service des relations communautaires de la police royale de Sainte-Lucie et le secrétariat du conseil consultatif sur l’abus de substances ont fait des présentations qui ont fourni aux garçons des informations cruciales sur les faits avérés de la sécurité sur Internet et de l’abus de drogues.

Les garçons ont également exprimé et renforcé les messages par le biais de pièces de théâtre et de sketches interactifs.

Charmaine Hippolyte Emmanuel, secrétaire permanente au ministère de l’équité, de la justice sociale et de l’autonomisation, a conseillé les garçons sur les conséquences plus larges de la consommation de drogues. “Tout ce qui contient une certaine quantité d’alcool est considéré comme une substance. La consommation de ces substances modifie la façon dont vous pensez et percevez les choses. En tant que jeunes hommes forts de demain, nous voulons nous assurer que vous êtes physiquement et psychologiquement en bonne santé.

Amy’s Gift to Saint Lucia soutient chaque année le BTC par le biais de son programme musical, en finançant des instruments et un professeur de musique.

Le BTC joue un rôle essentiel en aidant les garçons en conflit avec la loi à devenir des citoyens modèles et à se réinsérer dans la société. Cet atelier de sensibilisation aux drogues témoigne de l’engagement de la CTB à réhabiliter ces jeunes hommes avec succès.

La cérémonie de clôture a eu lieu le 11 juillet 2024 au Daren Sammy Cricket Ground à Gros-Islet.

SOURCE : Ministère de l’équité, de la justice sociale et de l’autonomisation

