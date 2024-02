Sainte-Lucie accueille une mission médicale américaine

Le ministère de la Santé, du Bien-être et des Personnes âgées, en collaboration avec le ministère des Affaires extérieures, coordonne une mission de chirurgie vasculaire par la mission médicale militaire américaine – Lesser Antilles Medical Team (LAMAT). Cette mission médicale est prévue à Sainte-Lucie du lundi 26 février au vendredi 8 mars 2024.

Une équipe de 2 chirurgiens vasculaires, 2 infirmières anesthésistes, 3 infirmières de l’unité de soins post-anesthésiques, 1 infirmière chirurgicale, 2 infirmières spécialisées en diabétologie et 3 techniciens chirurgicaux de la mission LAMAT apporteront un soutien médical et chirurgical. L’équipe LAMAT fournit du matériel médical et chirurgical, des médicaments et des fournitures pour soutenir la mission.

Des interventions chirurgicales vasculaires seront effectuées à l’hôpital européen Owen King (OKEU) au cours de la mission.

Dans le cadre d’une initiative nationale, des patients de toute l’île recevront des soins. Des spécialistes chirurgicaux de l’OKEU et de l’hôpital St. Jude participeront à la mission et travailleront aux côtés des spécialistes invités.

On estime que 40 patients dialysés au total bénéficieront de soins de chirurgie vasculaire par la pose de fistules pour faciliter le traitement par dialyse.

Une formation sera dispensée à différents niveaux de personnel médical au cours de la visite.

Tous les prestataires de soins de santé participant à la mission ont été agréés, conformément aux exigences légales, par les autorités médicales et dentaires compétentes.

Comme nous l’avons fait pour d’autres missions de santé en visite, nos praticiens de santé nationaux travailleront aux côtés des bénévoles en visite.

Un registre des patients examinés sera tenu et tous les cas seront référés aux professionnels de santé locaux, si nécessaire, pour un suivi afin d’assurer la continuité des soins.

Le ministère de la santé, le gouvernement et le peuple de Sainte-Lucie se réjouissent de cette mission médicale et chirurgicale importante et opportune.

