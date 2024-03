Sainte-Lucie élue meilleure retraite d’entreprise des Caraïbes

L’Autorité touristique de Sainte-Lucie (SLTA) est ravie d’annoncer que Sainte-Lucie a remporté la quatrième édition des World MICE Awards.

La SLTA a reçu avec fierté le titre de “Meilleure destination de retraite d’entreprise des Caraïbes en 2023” lors de la grande cérémonie qui s’est tenue à Berlin.

Patricia Charlery-Leon, directrice pour le Royaume-Uni et l’Europe, et Antje Rudhart, représentante pour l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche, ont accepté le prix au nom de Sainte-Lucie.

Les World MICE Awards sont mondialement reconnus pour récompenser l’excellence dans l’industrie des réunions, des incentives, des conférences et des événements (MICE).

En 2023, Sainte-Lucie a fièrement accueilli plusieurs conférences et retraites de renom, consolidant ainsi sa réputation de destination de choix pour ce type d’événements.

L’île a notamment accueilli la prestigieuse cérémonie de gala du 30e anniversaire des World Travel Awards, une occasion exceptionnelle qui a mis en évidence les capacités exceptionnelles de Sainte-Lucie en tant que lieu d’accueil de classe mondiale.

Thaddeus M. Antoine, président de l’Autorité touristique de Sainte-Lucie, a déclaré : “La reconnaissance estimée de la meilleure destination de retraite d’entreprise des Caraïbes n’atteint pas seulement une étape remarquable, mais célèbre également l’engagement inébranlable des professionnels de notre industrie. Tout au long de l’année, l’accueil chaleureux réservé à des milliers de personnes du marché MICE fait écho à l’esprit d’excellence du service incarné par notre personnel, ce qui fait de cette reconnaissance un véritable testament de leurs contributions inestimables”.

Parmi les événements MICE notables qui se dérouleront à Sainte-Lucie en 2024, citons la 68e conférence annuelle sur la recherche en santé organisée par CARPHA, la conférence régionale annuelle de CARILEC et les Global Piton Awards.

Noorani Azeez, PDG de l’Association de l’hôtellerie et du tourisme de Sainte-Lucie (SLHTA) a déclaré : “Nos 190 entreprises membres sont ravies de la reconnaissance que nous avons reçue grâce à ce prix. Il vient s’ajouter à notre collection de prix précédents et reflète le dévouement et l’expertise de nos entreprises membres. Nous sommes fiers d’offrir des installations de renommée mondiale et des paysages à couper le souffle, qui constituent une ambiance unique pour les événements d’entreprise ainsi qu’une échappatoire idéale à l’environnement professionnel. L’évolution de cet aspect de notre destination nous procure une grande satisfaction”.

L’office du tourisme de Sainte-Lucie et l’association de l’hôtellerie et du tourisme de Sainte-Lucie remercient la communauté MICE et les consommateurs qui ont soutenu la destination lors du processus de vote.

Ils encouragent tout le monde à célébrer ce triomphe et à explorer les offres MICE exceptionnelles de Sainte-Lucie, garantissant ainsi sa reconnaissance continue en tant que destination de premier plan pour les retraites d’entreprise.

SOURCE : Autorité du tourisme de Sainte-Lucie