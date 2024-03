Salon de l’agriculture 2024 :  L’originalité de l’Outre-Mer

Le Salon de l’Agriculture 2024 a été marqué par la forte présence des territoires d’Outre-Mer, démontrant la richesse et la diversité de leurs productions agricoles. Les visiteurs ont eu l’occasion de déguster des saveurs uniques et insolites, offertes par des producteurs ultramarins, faisant de cette édition un véritable voyage culinaire.Pour de nombreuses marques originales, le salon a été une vitrine précieuse, permettant de se faire connaître et de partager leurs produits exceptionnels avec un public curieux et avide de découvertes.

Au cœur du salon de l’agriculture 2024, les régions de France ainsi que des pays du monde entier se sont réunis pour dévoiler la richesse de leurs productions agricoles. Ce rendez-vous annuel a permis aux visiteurs de découvrir la diversité et l’authenticité des produits venant des quatre coins du globe. Au milieu de cette foison de saveurs et de savoir-faire, l’Outre-Mer a également fait entendre sa voix, dévoilant un éventail captivant de trésors agricoles propres à ses territoires. De nombreux stands ultramarins étaient présents pour montrer l’originalité de leur travail agricole. C’était le moment de nouvelle marque locale de se faire connaître auprès des français d’hexagone.

“Thé pays” (Guadeloupe)

Au cœur des stands guadeloupéens, Pascal Quidal nous présente la marque “Thé Pays”. Fondée il y a trois ans, elle s’est illustrée en nous proposant une expérience désaltérante à travers ses boissons froides. Cette boisson, dépourvue de conservateurs et d’additifs, se distingue par son engagement à révéler le meilleur de la Guadeloupe, offrant ainsi une expérience authentique et naturelle. “Quand notre produit est sorti, les gens l’ont accueilli avec enthousiasme. Ils étaient contents de boire quelque chose qui était non seulement naturel, mais en plus qui était conçu uniquement avec le travail des agriculteurs guadeloupéen,” témoigne le représentant de la marque. Aujourd’hui la marque s’attache à produire des boissons de qualité, destinées aussi bien aux guadeloupéens qu’aux hexagonaux.

“Pari Pari” (Polynésie Française)

Toujours dans l’univers des boissons, parmi les stands tahitiens, les amateurs de rhum seront gâtés. Le domaine “Pari Pari”, distillerie de Rhum basée sur l’île Tahaa, a offert aux visiteurs de son stand le privilège de découvrir un rhum aux multiples saveurs, allant de la délicatesse de la vanille à l’énergie du gingembre.”Chez nous, la magie opère dans la fabrication de notre rhum,” explique Vaheana Hio, la responsable de vente. “Pour produire deux cents litres de pur délice élaboré à partir de jus de canne, la vanille sera méticuleusement macérée pendant six mois. Ainsi cela créera une expérience gustative exceptionnelle.”

“Lana Bio”, (Guyane)

A quelques stands plus loin, la Guyane sera représentée par l’ingéniosité de la marque “Lana Bio”. Cette entreprise innovante se distingue par la fabrication de pâtes alimentaires à base de jus de fruits et légumes de Guyane, offrant une expérience gustative unique et écoresponsable. Difficile de passer à côté de ce stand, sans acheter le sachet de pâtes au jus de piment bondamanjak. “Actuellement, nos pâtes délicieusement appréciées ne sont disponibles qu’en Guyane, présentes dans les grandes surfaces, les petits magasins et les épiceries bio locaux,” décrits Florance Lozanguiez, gérante du magasin. “Cependant, face à une demande grandissante de la métropole, nous envisageons avec enthousiasme l’opportunité de conquérir de nouveaux horizons.” Fière de contribuer à l’économie locale, “Lana Bio” marque son engagement en participant à la réduction de la dépendance de la Guyane à l’importation.

“Le Labyrinthe Enchanté” (Réunion)

Toujours dans l’originalité, le salon aura offert une opportunité rare de savourer les délices des volcans de la Réunion. Johny Guichard, propriétaire du “Labyrinthe Enchanté”, nous dévoile l’authenticité de ses thés uniques, cultivés sur un sol volcanique. “En termes de goût, nos thés sont véritablement exceptionnels. Ils sont parmi les seuls à être produits sur des sols très jeunes, comme le nôtre. Nous élaborons des thés blancs, verts, et noirs, puis nous les aromatisons avec nos plantes de la Réunion, offrant ainsi une diversité de saveurs inégalée.” À l’instar de nombreuses marques présentes à l’événement, le “Labyrinthe Enchanté” cherche à développer une approche axée sur l’agrotourisme, encourageant ainsi les visiteurs à explorer et découvrir La Réunion à travers ses saveurs hors du commun.

Sur ces terres fécondes du Salon de l’Agriculture 2024, les saveurs des régions et territoires ultramarins ont révélé un tableau vivant de la diversité agricole. Une rencontre authentique avec des producteurs passionnés et des produits uniques, offrant aux visiteurs une aventure gustative inoubliable et peut être une envie de visiter un peu plus souvent les nos territoires.

Thibaut Charles