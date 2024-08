 Santé mentale des jeunes placés en Martinique : un enjeu crucial pour l’Aide Sociale à l’Enfance

En Martinique, la santé mentale des jeunes pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) est une question de plus en plus préoccupante. Les enfants et adolescents placés sont souvent issus de milieux fragiles, marqués par des expériences traumatisantes qui exacerbent leur vulnérabilité psychologique. Un manque de ressources et de personnel, couplé à des défis économiques, rend encore plus difficile leur prise en charge sur l’île. Cet article explore les défis spécifiques rencontrés par ces jeunes et les efforts nécessaires pour améliorer leur accompagnement.

Un contexte difficile pour les jeunes placés

En Martinique, environ 270 enfants sont actuellement placés sous la protection de l’ASE. Ces jeunes, souvent confrontés à des traumatismes liés à la maltraitance ou à la négligence, présentent des risques accrus de troubles mentaux tels que l’anxiété, la dépression, ou encore des comportements autodestructeurs. Cependant, la prise en charge de ces troubles reste insuffisante en raison d’un sous-effectif chronique. Avec seulement six travailleurs sociaux pour 270 enfants, la charge de travail est écrasante, ce qui rend le suivi individualisé quasi impossible​

Les défis des familles d’accueil en Martinique

Les familles d’accueil, qui jouent un rôle crucial dans la vie de ces jeunes, font face à des défis importants. Avec des rémunérations inférieures à celles des autres départements d’outre-mer, comme la Guadeloupe, où le salaire est plus du double, ces familles se sentent souvent négligées. Leur travail, bien que central pour le bien-être des jeunes placés, est rendu encore plus difficile par le manque de soutien institutionnel et par des situations émotionnelles complexes qui exacerbent le stress quotidien​(

Les pistes d’amélioration pour l’accompagnement des jeunes

Pour améliorer la santé mentale des jeunes placés, il est nécessaire de renforcer les ressources humaines et de mieux former les professionnels de l’ASE à la prise en charge des troubles psychologiques. Il est également crucial d’améliorer les conditions des familles d’accueil pour qu’elles puissent offrir un environnement stable et soutenant aux enfants. La CTM, en collaboration avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) et des associations locales, pourrait jouer un rôle déterminant en lançant des initiatives telles que des programmes de soutien psychologique systématique et en réévaluant les conditions salariales et de travail des familles d’accueil​

La situation des jeunes placés en Martinique nécessite une attention urgente. Avec un système de protection de l’enfance sous-dimensionné, des familles d’accueil qui peinent à joindre les deux bouts, la santé mentale de ces enfants est souvent laissée pour compte. Il est impératif de renforcer les ressources disponibles, d’améliorer les conditions de travail et de mettre en place des structures adaptées pour offrir à ces jeunes un avenir plus serein et stable.

Sources : POSS Martinique, RCI Martinique, ARS Martinique.

