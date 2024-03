« Santé vous bien », un évènement novateur pour la jeunesse martiniquaise organisé par la CGSS Martinique.

La CGSS Martinique organise un événement de grande importance pour la jeunesse martiniquaise baptisé « Santé vous bien », le jeudi 14 mars 2024 de 9 heures à 16 heures dans les jardins du Parc Aimé Césaire à Fort-de-France.

Le jeudi 14 mars 2024 de 9h à 16h, la CGSS Martinique organise dans les jardins du Parc Aimé Césaire à Fort-de-France, le forum « Santé vous bien » à destination des jeunes martiniquais de 16 à 25 ans.

L’objectif principal de ce forum est de fournir aux jeunes des informations précises et concrètes, de manière ludique et interactive, afin de répondre à leurs interrogations sur les droits, les démarches et la prévention en matière de santé. Il vise également à promouvoir des comportements favorables à la santé, à sensibiliser sur les offres de services disponibles et à favoriser les dépistages précoces. Ce forum offre aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, scolarisés ou non, un accès à des informations ciblées, un partage d’expérience et un soutien dédié.

“Santé vous bien” est organisé en collaboration avec la Ville de Fort-de-France, l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le Rectorat. Il est spécialement conçu pour offrir aux jeunes un espace d’échange, de discussion et de partage d’informations sur des sujets cruciaux liés à la santé. Des professionnels seront présents pour animer les 26 stands interactifs parmi lesquels la Croix-Rouge, Action Sida, Point Info Jeunesse, LADOM, le CCLAJ, Cyst’her, le GradEs, le CROUS, et bien d’autres encore.

Plusieurs thématiques essentielles telles les addictions, le mal-être, le rapport au corps et à la santé, ainsi que la gestion des maladies graves ou chroniques seront abordées. Le forum « Santé vous bien » sera également un outil éducatif qui sensibilisera les jeunes à différents aspects de la santé tels que la nutrition et la santé mentale.

A propos de la Caisse générale de Sécurité sociale de la Martinique

La Caisse générale de Sécurité sociale (CGSS) de la Martinique, comme les autres Caisses des départements d’Outre-Mer, couvre le Régime Général et le Régime Agricole de Sécurité sociale, dont elle gère toutes les branches : Maladie, AT/MP Risques Professionnels, Retraite, Recouvrement des cotisations sociales. Elle intervient également en matière d’Action Sanitaire et Sociale et de Prévention de Santé.

Depuis le premier janvier 2018, le régime social des indépendants (RSI) est supprimé et la protection sociale des travailleurs indépendants est confiée juridiquement au régime général pour la prise en charge des risques maladie, vieillesse et invalidité-décès et le prélèvement de leurs cotisations. L’intégration complète du RSI au régime général a eu lieu au 1er janvier 2020.

La CGSS Martinique exerce donc cumulativement les attributions relevant de Caisse Primaire d’Assurance Maladie (Cpam), de Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (Carsat), d’Union de Recouvrement de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (Urssaf) de Caisse de Mutualité Sociale Agricole (Cmsa).