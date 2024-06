Se débarrasser de cette administration devrait unir tous les partis d’opposition, dit le Dr Fontaine

Dominica News Online –

Dr. Thomson Fontaine

Le leader politique du Parti ouvrier unifié (UWP), le Dr Thomson Fontaine, espère que le nouveau parti politique, le Parti progressiste unifié (UPP), unira ses forces à celles des partis d’opposition à l’administration du Parti travailliste de la Dominique (DLP).

Il a fait part de ses commentaires lors d’une interview exclusive accordée récemment à Dominica News Online (DNO).

“Nous sommes dans une démocratie, il est donc important que tous ceux qui veulent faire partie de cet espace politique se sentent libres de le faire”, a déclaré le Dr Fontaine. “Nous nous battons pour renverser un gouvernement qui est là depuis plus de 25 ans et dont tout le monde en Dominique dit qu’il doit partir. Je pense donc qu’il est temps pour les partis de s’unir, et non de se désunir dans l’opposition.

Il a poursuivi : “J’espère que ce nouveau parti se joindra à nous et aux autres [partis] d’opposition pour s’assurer que nous accomplissons cette tâche fondamentale qui consiste à se débarrasser de cette administration. C’est ce qu’il doit faire”.

L’ancien leader adjoint de l’UWP, l’avocat Joshua Francis, et le représentant parlementaire de la circonscription de Marigot, Anthony Charles, ont récemment confirmé leur adhésion à l’UPP.

La formation de l’UPP, annoncée pour la première fois en janvier de cette année, a suscité l’intérêt des Dominicains, tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger. Francis, en tant que porte-parole du parti, a déclaré que la date de la conférence des délégués du parti, au cours de laquelle un leader sera élu, sera bientôt annoncée.

Le symbole du parti est la “bouteille” et sa couleur officielle est l’orange. Sa devise est “Unis pour le progrès”.

Lors d’une précédente annonce, l’UPP avait prévu de tenir sa première conférence de presse le 10 juin 2024. Elle a toutefois été reportée à une date ultérieure.

L’éventail politique de la Dominique comprend actuellement le Dominica Labour Party (DLP), fondé en 1955, le Dominica Freedom Party (DFP), deuxième plus ancien, fondé en 1968, suivi par le United Workers Party (UWP) en 1988. En outre, l’Alternative Peoples’ Party (APP) et Team Unity Dominica (TUD) ont été créés en 2019 et 2022, respectivement.

