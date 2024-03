Semaine des Métiers du Tourisme : une édition 2024 imminente !

A compter de ce lundi 18 mars se déroulera la deuxième édition de la « Semaine des Métiers du Tourisme », Semaine qui s’inscrit dans le cadre de Destination France, le plan national de « reconquête et transformation du tourisme ». Coordonnée par la préfecture de Martinique et pilotée par la DEETS*, cette édition 2024 est organisée en partenariat avec l’académie de Martinique, France Travail, le RSMA, ZILEA, le MEDEF, AKTO, le CMT, la CTM et KARIB’CULTUR. Un évènement dont les objectifs et ambitions affichés sont « d’activer une dynamique évènementielle sur tout le territoire, de montrer la grande diversité des métiers du tourisme et les possibilités de formation pour y accéder, en mettant en lumière les nombreuses opportunités de carrière et d’évolution au sein du secteur. » Eléments de présentation.

Plus précisément, les « publics-cibles » de cette deuxième édition sont les collégiens et lycéens des voies générale, technologique et professionnelle, les étudiants et apprentis (« pour leur permettre de découvrir l’univers professionnel, de cultiver leur intérêt pour la filière, de les éclairer dans leur choix d’orientation, de les motiver voire les conforter »), les demandeurs d’emploi (« pour leur faire connaître les différentes offres et les mettre en relation avec les recruteurs ») et enfin les parents et autres prescripteurs (« pour les informer et les rassurer sur les opportunités qu’offrent la filière tourisme »). Une « Semaine » qui s’articulera autour de visites d’entreprises*, de jobs dating et de « mobilisation de ces publics-cibles via les réseaux sociaux ». Une édition qui, en outre, mobilisera une diversité acteurs – employeurs, organismes de recrutement, d’éducation, de formation, de promotion, etc. -, acteurs qui montreront notamment les potentiels de ces métiers, en indiquant l’excellence des compétences et les possibles évolutions de carrière.

Les précisions complémentaires de Catherine Vatblé, « chargée du développement économique, tourisme, commerce et artisanat » à la DEETS de Martinique.

Catherine Vatblé :

« Il est très intéressant pour les scolaires, les étudiants et demandeurs d’emploi, d’être en immersion dans des entreprises »

Antilla : Y-a-t-il des différences notables entre l’édition 2023 et celle de cette année ?

Catherine Vatblé : Cette deuxième édition va toucher une cible plus large que la précédente, mais l’idée demeure de valoriser les métiers du tourisme. L’an dernier, nous avions mis le focus sur les métiers dits ‘’en tension’’ dans l’hôtellerie et la restauration : cette année nous abordons les autres métiers du tourisme, notamment des métiers innovants et des segments qui seront développés peut-être de façon plus importante en Martinique que dans les années précédentes.

Quels ont été les retours suite à la première édition de cette Semaine ? Etait-elle réussie ?

Oui car nous avons touchés plus de 49.000 personnes via les réseaux sociaux ; en juin dernier 88 offres d’emplois ont été postées sur une plateforme nationale par les acteurs du tourisme ; et il y a eu des recrutements faits par certains établissements lors de ‘’jobs dating’’. L’important était l’interaction, notamment avec les jeunes, une prise de contact plus rapprochée et le fait de recueillir leur vision des choses. Ainsi il y a eu des échanges intenses avec des étudiants, des demandeurs d’emploi, des personnes en situation d’insertion etc., donc tout un travail qui a été relayé par les médias dont ANTILLA, relais pour lequel nous vous remercions.

A propos des spécificités de cette édition 2024, vous avez mentionné des métiers innovants : lesquels par exemple ?

Il s’agit de métiers qui sont émergents et qui sont donc à développer en Martinique, notamment le tourisme dit de nature, de découverte(s), d’expériences, le tourisme patrimonial, mémoriel, etc. Il y a aussi les métiers du numérique, les visites d’entreprises et d’industries, comme pour le spiritourisme, etc.

Comment cette édition 2024 sera-t-elle déclinée ?

Nous avons intensifié le ‘’volet immersion’’ ; nous sommes actuellement en forte saison touristique, donc il est très intéressant pour les scolaires, les étudiants et demandeurs d’emploi, d’être en immersion dans des entreprises. Il est également important pour nous d’impulser une dynamique novatrice en matière digitale, mais je ne donnerai pas de scoop pour le moment (sourire) : on va découvrir cela à partir du lundi 18 Mars et il y aura des surprises. En tout cas la dynamique du numérique, notamment des réseaux sociaux, est vraiment mise en avant, tout comme certains nouveaux métiers du tourisme relevant du digital. Ce volet est prioritaire pour nous cette année, mais les job dating vont demeurer car notre partenaire France Travail et l’opérateur de compétences AKTO, sont très actifs sur le terrain pour ces opérations.

Comment ressentez-vous objectivement l’intérêt des jeunes, à qui cette « Semaine 2024 » est notamment dédiée, pour ces métiers du tourisme ?

Leur intérêt est croissant, avec une petite ‘’marche’’ grimpée entre 2023 et cette année. Il est vrai que ce secteur est encore considéré par certains comme étant pénible, avec des métiers où l’on travaille quand les autres ne travaillent pas, donc c’est parfois un peu compliqué pour les jeunes. Ces ‘’freins’’ sont donc à prendre en compte mais il y a tous ces potentiels, notamment en termes de développement personnel, de carrière, de diversité dans les fonctions, de voyages, d’échanges, etc. Et ça commence à plaire : il y a eu des initiatives comme celle de Valorisation Martinique par exemple, donc la ‘’mayonnaise’’ commence à bien prendre (sourire).

Propos recueillis par Mike Irasque

Crédit photos : Roland Dorival.

*DEETS : Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités. *Des visites d’hôtels, du CMT, du RSMA, de distilleries, d’industries et d’entreprises diverses, etc.