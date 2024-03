Serge LETCHIMY détaille les attentes de la CTM dans le cadre de la visite du Ministre de l’Intérieur et des Outre-mer

“…Accès au foncier en Martinique, préférence à l’emploi des jeunes Martiniquais, aide forfaitaire du POSEI pour les petits agriculteurs, financements complémentaires pour reconstruire l’hôpital Pierre ZOBDA Quitman, l’hôpital de Trinité et Emma VENTURA, seront quelques unes de mes questions au Ministre”

Martinique, le 14 mars 2024,

« La venue d’un ministre est l’occasion pour les peuples de faire entendre leur voix de la façon la plus directe. Il est donc légitime que les associations et les groupes de défense d’intérêt fassent entendre leurs revendications.

Il en va ainsi des Martiniquais et Martiniquaises qui travaillent au quotidien à notre sécurité, notamment les syndicats des policiers, qui ont fait savoir aux institutions leurs difficultés et l’insuffisance de leurs moyens dans le cadre des concertations du Contrat Territorial de Sécurité qui sera signé ce soir à la CTM. Notre seul objectif doit être de mieux protéger nos frontières des trafics et de mieux protéger nos familles qui se font agresser ou nos enfants qui se font tuer. Je rappelle que nous avons dénombré 28 morts par arme à feu en Martinique en 2022. Ce sont 28 hommes et femmes, 28 enfants d’hommes et de femmes, de trop.

La population demande la fin de cette boucle infernale et je sais qu’elle accueillera favorablement le fait que tous les acteurs, l’Etat dont c’est la compétence, la Justice, les maires, les sociétés de sécurité du privé et la CTM, joignent leurs forces sur le territoire martiniquais pour apporter des réponses concertées. Nou ka poté mannèv ba pèp la ansanm ansanm.

Il ne faut pas que le tumulte de l’actualité nous fasse oublier la hausse des violences dans notre pays. Et à ce titre, que dire du fait qu’un martiniquais, a fortiori dans ses fonctions de gardien de la paix, se fasse braquer avec des armes pointées sur lui, sur la voie publique.

Ce qu’attendent les Martiniquaises et les Martiniquais, ce sont des élus qui agissent et non qui se nourrissent, tels des vautours, de toutes les occasions pour organiser de la récupération politique.

Aussi, lorsque vous représentez un peuple, vous devez respecter les institutions. Non aveuglément, car les institutions ne sont pas infaillibles. Mais vous devez respecter la séparation entre le politique, le judiciaire et le religieux. Je ne peux pas organiser un office religieux comme une messe car ce n’est pas mon rôle et je respecte ceux qui sont investis du pouvoir religieux, tout comme je ne peux appeler à la démission d’un procureur.

Toutefois, et c’est le rôle des élus, j’interpellerai aujourd’hui le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et la ministre déléguée sur ce qui relève de la compétence de l’Etat : je poserai le problème de l’accès au foncier en Martinique, je proposerai que l’on ouvre le chantier de la préférence à l’emploi des jeunes Martiniquais. Je rappellerai notre demande d’une aide forfaitaire du POSEI pour les petits agriculteurs dans notre projet d’autonomie alimentaire. Je demanderai qu’on réponde à notre demande de financements complémentaires pour reconstruire l’hôpital Pierre ZOBDA Quitman, l’hôpital de Trinité et Emma VENTURA.

C’est ainsi que nous redresserons le pays Martinique. »