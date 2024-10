Signature de la convention territoriale globale au Lamentin : un engagement pour les familles et l’action sociale

Aujourd”hui lundi 28 octobre 2024, la ville du Lamentin et la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Martinique concrétiseront un partenariat clé en faveur des familles lamentinoises. La signature de la Convention territoriale globale (CTG) de services aux familles, dans le cadre du « bonus territoire », se déroulera en présence du maire David Zobda, des représentants de la CAF et de plusieurs acteurs engagés dans le domaine social. Cette convention marque une volonté de renforcer l’accès aux services pour les familles et de consolider les liens entre la ville et la CAF autour d’actions concrètes.

L’événement débutera à 9h à l’Hôtel de Ville du Lamentin avec un programme structuré : allocutions officielles, présentation du « Projet social de territoire », puis signature officielle de la convention. Ce partenariat, qui couvrira la période de 2024 à 2028, repose sur un diagnostic partagé qui a permis de définir des priorités d’action sur des thèmes clés tels que la petite enfance, la jeunesse, la parentalité et l’animation de la vie sociale.

Un partenariat pour une meilleure cohésion sociale

Cette CTG représente bien plus qu’un simple accord administratif. Elle vient renforcer la coordination des efforts en faveur des familles lamentinoises, en mettant en avant des actions concrètes pour améliorer les conditions de vie et le bien-être des familles. Ce « bonus territoire » vise non seulement à consolider les actions existantes mais aussi à en créer de nouvelles, répondant aux besoins émergents des habitants.

Des engagements concrets pour les familles

La convention met l’accent sur la petite enfance et la jeunesse. En valorisant l’accompagnement des familles et en renforçant les structures d’accueil pour les plus jeunes, la CTG vise à offrir un environnement propice à l’épanouissement familial. Elle se concentre aussi sur la parentalité et l’animation sociale pour encourager l’inclusion et la participation des familles.

La ville du Lamentin et la CAF : unis pour un service de qualité

Ce partenariat s’inscrit dans une politique sociale qui aspire à répondre aux attentes des allocataires et des familles. En créant une synergie entre la ville du Lamentin et la CAF, la convention ambitionne d’améliorer les services aux familles grâce à une stratégie de développement durable et concertée.

La ville du Lamentin et la CAF nous invitent ainsi à soutenir cette initiative porteuse de valeurs humaines, en espérant que ce partenariat inspire d’autres actions pour la cohésion sociale en Martinique.

J’aime ça : J’aime chargement…