Soutien au développement de la pêche artisanale martiniquaise : Une nouvelle impulsion

Fort-de-France, 8 juillet 2024 – Dans un communiqué officiel diffusé ce jour par la Préfecture, la Martinique se prépare à une transformation majeure de sa filière de pêche artisanale. Le Directeur de la Mer, le Président du Conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique (CTM), et le Président du Comité Régional des Pêches ont signé une déclaration commune en soutien au développement de la pêche artisanale locale.

L’initiative phare de ce plan est le renouvellement de la flotte de pêche, soutenu par un accord entre la France et l’Union Européenne. Ce programme prévoit une aide financière couvrant 60 % du coût des nouveaux navires, partagée entre l’État et la CTM. En 2024, l’État s’engage à financer la construction de 12 yoles, et à soutenir la collectivité via une convention financière et opérationnelle, permettant l’ouverture du guichet de la CTM aux entreprises de pêche dès septembre.

La sécurité des marins pêcheurs est également au cœur de ce projet. La Direction de la Mer, en partenariat avec la CTM, mettra en œuvre un programme d’équipement ambitieux, incluant la distribution de gilets de sauvetage et de balises de détresse individuelles. Ces équipements seront contrôlés lors des visites périodiques des navires, avec des délais de mise en conformité accordés aux pêcheurs non équipés.

Le Président du Comité Régional des Pêches de Martinique a exprimé son soutien total à ces mesures de sécurité, collaborant étroitement avec le Collectif de Pêche de Martinique (COPEM). Afin de renforcer la coopération et la compréhension des enjeux de sécurité en mer, le Directeur de la Mer a invité les représentants de la pêche à visiter le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage en Mer (CROSS), où ils ont pu échanger avec les personnels chargés des secours en mer.

Ce plan, associant renforcement de la sécurité et modernisation de la flotte, marque une étape significative dans le soutien au développement durable de la pêche artisanale en Martinique.

