St. Lucia. L’opération de la RSLPF aboutit à des arrestations et à la récupération d’une arme à feu

St. Lucia Times

Le samedi 9 novembre 2024, l’équipe des opérations spéciales de la Force de police royale de Sainte-Lucie (RSLPF) a mené une opération dans les divisions de police du nord et du centre de l’île.

Dans la division centrale, les agents ont arrêté et fouillé trente-deux (32) véhicules, et deux (2) motos ont été saisies pour diverses infractions au code de la route. À Gros-Islet, les agents ont fouillé Jean Paul Grandu, de Bisee, Castries. Cette fouille a permis de découvrir et de saisir un pistolet Glock 19 ainsi que dix-huit (18) cartouches de munitions de 9 mm.

Jean Paul Grandu a été arrêté et inculpé pour possession d’arme à feu et de munitions. Il a ensuite été présenté au tribunal de première instance où il a déposé une demande de libération sous caution. Sa demande a été rejetée, et il a été placé en détention au centre correctionnel de Bordelais.

J’aime ça : J’aime chargement…