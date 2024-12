St. Lucie. Belle Vue célèbre un autre icône de la culture

St. Lucia TimesPar Tony Nicholas

La communauté de Belle Vue est souvent décrite par beaucoup comme la capitale culturelle de Sainte-Lucie. Parmi les fiers représentants de cette communauté, on trouve le groupe folklorique Avot Sevis, Gregory Sinaise, l’auteure/poétesse Angela O’Brien, les Vieux Twizin Boys, le groupe Escape, le roi du Groovy Soca Sly et le regretté Rameau Poleon. Beaucoup d’autres talents ont émergé de cette charmante communauté située au sud de l’île.

Le dimanche 1er décembre, l’un des icônes culturels de Belle Vue sera célébré. Son nom est Patrick Bernadin, plus connu sous le nom de Gilo, qui est en fait l’oncle de Sly.

Un concert hommage en l’honneur de Gilo se tiendra sur le terrain de l’école combinée de Belle Vue à partir de 14h, dimanche. L’événement mettra en vedette Avot Sevis, Sly, le Eastern Folk Band, Gregory Sinaise, Tambou Mele, le Soufrière Action Theatre, des danseurs talentueux de Belle, Angella O’Brien, le groupe Escape, Al the Artiste et le groupe Vieux Fort North La Rose.

Selon Kendal Elva, un porte-parole de l’équipe organisatrice, Gilo a apporté une contribution inestimable au paysage culturel de Belle Vue et de Sainte-Lucie.

« Il a grandi dans une famille musicale, dirigée par son père, et dès son jeune âge, il a développé un intérêt pour la musique et a appris à jouer de la guitare et des tambours africains », a déclaré Elva au St. Lucia Times.

« Il est surtout connu pour son talent vocal durant la saison de La Rose, où il est toujours très demandé pour se produire lors de diverses séances et au festival national de La Rose », ajoute Elva.

Gilo est le chanteur principal du groupe Vieux Fort North La Rose, du groupe folklorique Kwi et membre du célèbre groupe Avot Sevis.

Il est un compositeur et chanteur talentueux de Conte, se produisant régulièrement lors de veillées à Belle Vue et dans d’autres communautés. « Gilo est également un conteur réputé et fait un excellent travail en tant que maître de cérémonie lors des jeux de woulay labar. Dans sa jeunesse, il a également été acteur, il a donc réellement contribué aux arts et à la culture de Sainte-Lucie », a déclaré Elva au St. Lucia Times.

« C’est donc dans ce contexte qu’Avot Sevis collabore avec le Folk Research Centre et le département des Industries Créatives pour célébrer sa contribution immense aux arts et à la culture ici », a-t-il expliqué.

« C’est aussi une manière de dire merci à Gilo et de lui rendre hommage tant qu’il est encore en vie. Ainsi, Avot Sevis est très heureux d’inviter tous les Saint-Luciens à venir à Belle Vue dimanche pour célébrer les contributions de Gilo, qui est sans aucun doute l’un de nos icônes culturelles », a déclaré Elva.

