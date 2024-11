St. Lucie. Coincés sur place Pourquoi les diplômés de Master de Sainte-Lucie trouvent des opportunités limitées

St. Lucia Times

Par Keryn Nelson

Pour les Saint-Luciens titulaires de diplômes avancés, l’ambition rencontre une dure réalité du marché, où les succès académiques offrent souvent peu de levier pour obtenir un emploi adéquat.

Sainte-Lucie est une île baignée de soleil, entourée de moins de 240 miles carrés, où les plages sont souvent à distance de marche. Les étrangers y voient une opportunité idéale pour une vie tranquille – beaucoup pensent qu’un désir de quelque chose de différent est absurde.

Pourtant, un désir d’accomplissement personnel et un besoin de joindre les deux bouts ne disparaissent pas simplement parce qu’une personne vit dans les tropiques. La migration continue indiquerait en fait que dans des îles pittoresques comme Sainte-Lucie, les gens aspirent encore à une réalité qui dépasse leurs circonstances immédiates. Nombreux sont ceux qui utilisent les études comme moyen d’y parvenir.

Certains chercheurs d’éducation supérieure se installent à l’étranger après l’obtention de leur diplôme, sans jamais revenir chez eux, tandis que d’autres le font. Dans les deux cas, l’objectif de progresser est souvent le moteur. Cependant, les résultats de cette quête pour une personne qui revient à Sainte-Lucie sont variés.

Leanna Evans, spécialiste en ressources humaines et directrice générale de The HR Concepts Team, travaille dans ce domaine depuis presque une décennie. Elle est basée à Sainte-Lucie, où ses interactions avec le marché de l’emploi local, ainsi que celui d’autres petites îles des Caraïbes, sont beaucoup plus exhaustives que celles de la plupart des gens.

Chaque jour, elle supervise le processus de pourvoir des postes vacants avec des personnes capables, mettant en relation des individus avec un moyen de gagner leur vie. Cependant, Evans admet une tendance : placer des candidats à Sainte-Lucie avec des diplômes, en particulier ceux au niveau de master, est difficile.

« Les personnes titulaires de diplômes qui ont quitté l’île et choisissent de revenir, il est très, très difficile de les placer », a partagé Evans lors d’une discussion approfondie.

Son observation était une introduction à une réalité amère : « Ainsi, vous constatez que beaucoup se contentent de postes qui ne correspondent même pas à ce qui est aligné avec le diplôme qu’ils ont poursuivi. Ils doivent en fait se contenter de quelque chose de traditionnel. »

Evans affirme qu’une majorité des postes vacants chez son agence sont pour des rôles plus « traditionnels ». La finance, la comptabilité, les ressources humaines et l’administration sont incluses. De plus, les vacants indiquent rarement que l’éducation au niveau de master est une exigence. « Cela a toujours été le cas, mais cela empire. Que vous ayez un diplôme ou non, la chose la plus importante que les entreprises demandent, c’est l’expérience », dit-elle.

« Si vous recherchez, disons, un poste de directeur, qui n’est pas un poste souvent recruté, alors vous verrez probablement le master comme exigence, mais même là, généralement, c’est ‘diplôme de master’ avec quelques années d’expérience ou, un diplôme de licence avec peut-être 10 ans d’expérience, et bien souvent, vous choisirez le dernier. Avons-nous un marché pour les personnes titulaires de diplômes de master ? Pas vraiment », a expliqué Evans.

Dans son récit des processus de recrutement, la tâche de placer un candidat avec un master semble plus délicate qu’une simple entreprise infructueuse, car cela nécessite de satisfaire les attentes tant des diplômés que des employeurs. Evans a expliqué davantage : « Lorsque vous interviewez quelqu’un avec un master et que vous lui demandez ses attentes salariales, et qu’il vous les donne, vous les mettez en quelque sorte au bas de la liste. De plus, nous constatons que les personnes titulaires de master n’ont pas beaucoup d’expérience. »

Un Top University, un site Web qui regroupe des ressources provenant d’écoles du monde entier, affirme : « Un diplôme de master est une qualification académique accordée au niveau postgraduate aux individus qui ont réussi des études démontrant un haut niveau d’expertise dans un domaine d’études spécifique ou un domaine de pratique professionnelle. Les étudiants qui obtiennent un diplôme de master devraient posséder des connaissances avancées d’un corpus spécialisé de sujets théoriques et appliqués, un haut niveau de compétences et de techniques associées à leur domaine d’étude, ainsi qu’un éventail de compétences transférables et professionnelles acquises par un apprentissage et une recherche indépendants et très ciblés. »

Cependant, cette mise en avant de la substance d’un programme de diplômés, selon les réalités présentées par le marché local de l’emploi à Sainte-Lucie, ne se traduit pas par la commercialisation d’un candidat dans un environnement où l’expérience pratique l’emporte sur tout.

Un point à considérer est qu’il n’est également pas rare d’entendre l’idée selon laquelle avoir un diplôme, quel qu’il soit, n’indique pas la compétence professionnelle. L’expérience pratique dans un certain paysage de travail peut informer une personne des défis, qu’ils soient liés aux compétences interpersonnelles, qui peuvent interférer avec sa capacité à performer de manière exceptionnelle dans un emploi. Sans engagement préalable avec un tel environnement et ses défis, il n’est pas surprenant qu’une personne avec peu ou pas d’expérience puisse être perçue plus comme un risque que comme un atout.

Comme le montre le récit d’Evans, ce n’est pas toujours le cas. Dans des conversations avec quatre diplômés de master, tous s’exprimant librement sous la promesse d’anonymat, dans tous les scénarios, un certain degré d’expérience avait été acquis avant chaque inscription dans un programme de diplômé. Cela peut être lié à une autre vérité que Evans a évoquée, à savoir que les opportunités éducatives abordables à Sainte-Lucie sont limitées. De ce fait, la plupart d’entre eux doivent travailler pour économiser des fonds afin de se permettre de suivre un programme de diplômé, ou l’expérience de travail est souvent une exigence d’éligibilité pour les bourses de master.

Pour un homme de 36 ans qui a obtenu son diplôme de master en 2023 et est revenu à Sainte-Lucie avec un diplôme en gouvernance mondiale, il s’est retrouvé à naviguer dans les pièges du marché local de l’emploi, où il a été difficile de discerner si l’effort n’était tout simplement pas respecté ou avait simplement compliqué sa situation en tant que candidat à un emploi.

Avant ses études de diplômé, il avait travaillé dans le développement international pendant dix ans, six en tant que bénévole et quatre dans un emploi formel, avant de quitter Sainte-Lucie. « J’ai travaillé avec une agence de développement international. J’ai poursuivi mon master en gouvernance mondiale, qui couvrait essentiellement le domaine des relations internationales, de la politique, du développement, etc. L’espoir était d’obtenir un emploi dans cet espace à mon retour », a-t-il partagé.

Il dit qu’il avait un vif intérêt pour son domaine de travail et avait saisi l’opportunité de poursuivre son master par le biais d’une bourse pour approfondir ses connaissances.

« Je pense que nous avons tous un désir inné, lorsque vous partez à l’étranger et que vous apprenez et voyez différentes choses, il y a quelque chose que vous souhaitez ramener chez vous, mais c’est presque comme si chez vous, ils ne voulaient pas que vous reveniez pour donner quelque chose. C’est le sentiment que vous ressentez parfois », dit-il.

Après avoir obtenu son diplôme au début de l’automne dernier, il a expliqué qu’il avait brièvement travaillé au Royaume-Uni sur des contrats à court terme tout en postulant vigoureusement à des emplois à Sainte-Lucie avant son arrivée. Cependant, il a révélé qu’il n’y avait pas eu de suivi, et peu de choses ont changé depuis son retour. Retourner chez lui pour travailler était également une clause imposée par son boursier, néanmoins, c’était une condition qu’il était initialement heureux d’honorer.

« J’ai probablement envoyé des centaines de candidatures en ce moment, mais je n’ai eu que 3 ou 4 entretiens et vous pouvez toujours sentir dès le début des entretiens qu’ils ne veulent pas nécessairement de vous en fonction du type de questions posées », a-t-il dit, ajoutant qu’en cours de route, obtenir l’emploi idéal est devenu une préoccupation secondaire, la survie devenant la priorité. « Pour moi, ce n’est pas que je ne peux pas faire les emplois pour lesquels je postule. La plupart étaient en dessous de mon niveau d’expérience. Personnellement, je ne me souciais pas d’avoir le diplôme de master, je cherchais simplement un emploi pour me maintenir. »

Il admet qu’il lui est difficile de déterminer la raison exacte de ce dilemme, mais alors qu’il réfléchissait à des raisons possibles, il a involontairement suggéré certaines des notions initialement partagées par Evans, la spécialiste des ressources humaines.

« Lorsque je travaillais avant de suivre le programme et avant de revenir chez moi après mes études, je n’avais aucun doute sur mes capacités. Maintenant, je me demande si je suis capable de faire des choses, surtout avec le niveau d’expérience requis maintenant. Cela vous fait penser : ‘D’accord, devrais-je aller faire du bénévolat ici ? Devrais-je faire un deuxième master dans un domaine plus spécifique ?’ Vous commencez à tellement vous remettre en question que cela engendre des niveaux élevés de dépression et d’anxiété », dit-il, reconnaissant qu’il a postulé à des emplois à tous les niveaux de carrière.

« Je suppose que cela peut être que les employeurs se disent, d’accord, il est à un niveau de master, nous ne pouvons pas nous le permettre ? Bien que certains d’entre eux, j’étais sous-qualifié en termes d’expérience, pas en termes de niveau d’éducation. Je pense que c’est la prochaine difficulté à obtenir un master, parce qu’à présent c’est comme si oui, vous avez un niveau d’éducation plus élevé, mais ils veulent que vous ayez beaucoup d’expérience, ce qui ne correspond pas toujours à l’éducation. Donc, c’est la difficulté que j’ai rencontrée, soit je suis surqualifié pour un poste particulier, soit je suis qualifié mais pas en termes d’années d’expérience », a-t-il réfléchi.

Ses réflexions se sont étendues à la portée de son domaine d’études, remettant en question ses limites localement alors qu’il essayait d’obtenir un emploi permanent avec des agences étrangères basées localement et avec le gouvernement. Cependant, il a seulement pu obtenir des missions temporaires avec des organisations internationales, travaillant en tant que consultant, malgré que de courts contrats aggravent un sentiment personnel d’instabilité financière.

« J’ai obtenu des opportunités de consultation temporaires avec des organisations internationales… En termes d’emploi stable, cela n’a pas été sécurisé et je réalise définitivement que cela ne va pas se produire à Sainte-Lucie, donc j’ai commencé à envoyer des candidatures au niveau régional et international », a-t-il déclaré.

Le travail temporaire de consultant que certains percevraient comme une grâce salvatrice, cependant, l’expert RH, Leanna Evans, a éclairé davantage sur la façon dont le fait de se présenter comme consultant ou freelance avec des qualifications de master peut mettre les candidats dans une situation plus précaire à Sainte-Lucie. Elle dit : « Les préoccupations que les employeurs peuvent avoir avec l’embauche de consultants, c’est qu’ils peuvent avoir d’autres clients, ou qu’ils ne restent que pour une courte période, donc ils essaient d’éviter cela. »

Entre-temps, les diplômés de master qui ont affronté le marché du travail imprenable et s’en sont sortis sans être coincés dans le piège d’un chômage sévèrement prolongé, un coup de chance au sein de leur réseau professionnel a été la seule réponse.

Une diplômée, maintenant âgée de 39 ans, a raconté son expérience en poursuivant un diplôme de master en ligne de deux ans de 2017 à 2019 tout en maintenant un emploi à temps plein. Bien qu’elle ait poursuivi son master en finance, un domaine en forte demande, une fois le programme terminé, son objectif était de passer à un rôle qui la passionnerait, cependant, elle a déclaré : « J’étais très excitée de terminer mon diplôme et de trouver un emploi que je voulais vraiment. Cela s’est cependant avéré assez difficile. Le plus grand obstacle était de trouver quelque chose qui me passionne à mon niveau d’éducation avec un salaire raisonnable. »

Cependant, elle dit qu’un rôle lui a été présenté par son réseau, lui permettant d’obtenir un emploi pour lequel elle est extrêmement reconnaissante, ajoutant également qu’elle se sent bien mentalement.

Une autre diplômée, âgée de 33 ans, a raconté son parcours de plus de 5 ans du secteur bancaire au travail de développement après avoir obtenu un master en 2023. Alors qu’elle travaillait dans le secteur bancaire, elle a fait du bénévolat avec des organisations nationales et internationales de développement des jeunes dans l’espoir d’obtenir un jour un emploi à temps plein dans le domaine. Son pas vers l’obtention d’un master dans le domaine du développement social a été fait de manière stratégique pour obtenir une qualification qui montre son engagement envers sa nouvelle trajectoire. Cependant, même en couplant cela avec son approche méticuleuse de la sélection des vacants pour lesquels elle postule une fois de retour à Sainte-Lucie en janvier 2024, en 6 mois, elle n’a pas reçu de retour sur ses candidatures, sauf pour deux refus.

Pourtant, grâce à quelqu’un de son réseau, les choses ont pris un tournant positif. « En juin, j’ai postulé pour un poste de niveau intermédiaire dans une organisation de développement international spécifique, ils géraient un projet au nom d’une organisation. J’ai postulé deux fois sur LinkedIn et me demandais pourquoi je n’avais pas de retour. Finalement, je l’ai juste laissé tomber parce que cela semblait futile. Cependant, j’avais un ami qui travaillait là-bas et il m’a demandé pourquoi je n’avais pas postulé. J’étais comme… ‘J’ai postulé deux fois !’ Il a dit qu’il vérifierait. Il a un rôle senior là-bas. Il a vérifié et a dit ‘à cause de vos qualifications, il semblait que vous étiez plus adapté à mon rôle plutôt qu’à celui pour lequel vous avez postulé, mais je vous recommanderai et leur dirai de vous donner une chance pour l’entretien’… J’ai passé l’entretien et après quelques jours, j’ai appris que j’avais réussi à obtenir le poste, et c’est ainsi que j’ai enfin décroché un emploi. »

Maintenant, elle dit qu’elle est à l’aise avec sa rémunération actuelle. Cependant, surtout, elle est contente du développement personnel qui découlera du rôle.

« C’est très idéal dans le sens où quand je vais pour un emploi, je vais pour les compétences que je vais maîtriser ou acquérir dans le poste… à la fin, j’aurais eu une très bonne occasion de peaufiner ces compétences… et l’organisation est une organisation de développement international, par opposition à travailler avec le service public et entrer dans la monotonie de cela – j’aime le fait que je suis dans une organisation au rythme rapide qui exige des résultats, cela exige que vous soyez sur vos gardes parce que je ne suis pas paresseux, j’aime vraiment cela. »

Pour les individus explorant l’étude de diplômé comme une entreprise professionnelle pour élargir leur champ d’intérêt dans un domaine spécifique, le timing et une situation de travail idéale peuvent permettre une expérience moins tumultueuse.

Un homme de 30 ans, diplômé d’un master au Royaume-Uni et professionnel des affaires publiques et étrangères, a réussi à éviter le gouffre d’un marché de l’emploi implacable en demandant une année de congé de son emploi. Il est retourné à Sainte-Lucie et à son poste après sa graduation en 2022. Il dit que c’était quelque chose qu’il avait envisagé au préalable.

« Ce n’était pas le cas où, vous savez, je vais faire ce master et je reviens et mes collègues et moi avons le même emploi et soudain je suis meilleur dans le travail que eux. Ils pourraient être meilleurs dans le travail que moi sans jamais avoir à faire un master. Le programme, je pense, m’a simplement aidé à développer mon style et mon approche de mon travail », dit-il, ajoutant que dans son domaine, il est possible que des individus sans qualifications d’enseignement supérieur supervisent d’autres avec plusieurs diplômes. Cette réalisation a aidé à façonner son état d’esprit.

« C’était plus une question de développement personnel, de voir des horizons plus larges, de voir les choses différemment, d’interagir avec des personnes du monde entier dans mon programme, d’observer différentes choses au Royaume-Uni, mais en ce qui concerne le retour dans le milieu de travail, je n’avais aucune attente. Je savais juste que peut-être je serais simplement meilleur dans mon travail… pour moi, c’est ce que l’éducation était devenue, ce que l’étude loin des Caraïbes signifiait ; voir plus de perspectives et grandir personnellement pour pouvoir impacter les autres », a-t-il partagé.

De plus, offrant des conseils aux personnes intéressées par des diplômes avancés, sur la base de ses observations, la spécialiste des ressources humaines Leanna Evans indique qu’il existe des secteurs locaux qu’elle considère comme plus accueillants pour les qualifications de diplômé. « Une chose que nous avons réalisée, c’est que chaque île des Caraïbes a une force en ce qui concerne son marché de l’emploi. À Sainte-Lucie, en dehors des rôles traditionnels, c’est l’industrie créative et l’entrepreneuriat. Il y a une demande pour des personnes ayant à la fois des compétences et des diplômes, dans des postes dans la technologie, des espaces créatifs, la transformation numérique, et ce genre de choses », a expliqué Evans. Elle dit : « Nous nous déplaçons vers la transformation numérique, donc si des personnes envisagent ou si elles poursuivent déjà leur master, je leur conseillerais de se déplacer avec le monde… parce que tout le monde parle maintenant de l’IA et de la technologie. »

Les détails d’accès à l’éducation sont complexes. À l’échelle mondiale, l’accès est indéniablement inégal. Par exemple, Evans a également souligné que le vivier de candidats de Sainte-Lucie est composé principalement de non-diplômés, y compris au niveau undergraduate. En comparaison, à cause de l’accès à une éducation abordable à la Barbade, la plupart des candidats y détiennent des diplômes. Cela rend involontairement les Barbadiens plus compétitifs même sur le marché de l’emploi régional, où même les vacants à niveau d’entrée exigent souvent des qualifications de niveau licence.

Dans ce contexte, la question se pose de savoir si un manque d’accès à l’éducation au-delà de l’école secondaire exacerbe un environnement dans lequel les rares titulaires de diplômes avec des qualifications plus avancées apparaissent davantage comme des éléments déplacés que comme des atouts. Bien qu’une recherche plus approfondie détermine l’attitude générale du public

