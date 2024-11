St. Lucie. Le vice-président de l’UWP a affirmé que l’occupation de Micoud Nord par le SLP touchait à sa fin.

Traduction :

Guy Joseph : « Aucun diable en enfer » ne sauvera le SLP aux urnes

Par le personnel éditorial – 20 novembre 2024

Le parti d’opposition United Workers Party (UWP) est prêt à regagner la circonscription de Micoud Nord ainsi que le gouvernement, affirmant que l’intervention de forces obscures n’y changera rien.

À cet égard, le 1er vice-président Guy Joseph, lors d’une réunion publique ce week-end, a déclaré que les éléments surnaturels n’influenceraient pas les résultats des prochaines élections.

Joseph affirme que des membres du Saint Lucia Labour Party (SLP) auraient sollicité l’aide de forces surnaturelles pour remporter les dernières élections. Cependant, il soutient que le United Workers Party sert une puissance supérieure.

« Dites aux membres du Labour que je sais où ils sont allés à Monchy et quel gardeh ils sont allés voir là-bas. Nous savons combien de poupées se trouvent sur le mur avec nos noms dessus. Mais je veux qu’ils sachent qu’il existe une puissance plus grande que celle du vaudou, et c’est la puissance du Dieu Tout-Puissant. Aucun diable en enfer ne sauvera le Labour Party lors de ces élections », a-t-il déclaré.

Selon Joseph, le Labour Party ne conservera pas Micoud Nord avec l’actuel député Jeremiah Norbert.

« Vous avez nivelé le terrain à Micoud Nord et Sud. Un seul mandat pour le Labour à Micoud Sud, maintenant un seul mandat pour le Labour à Micoud Nord. Mais ce sera le seul mandat que le Labour aura à Micoud Nord », a-t-il affirmé sous les applaudissements du public.

Jeremiah Norbert a marqué l’histoire lors de la victoire écrasante du Labour Party le 26 juillet 2021 en remportant Micoud Nord. C’était la première fois qu’un candidat du Labour remportait une victoire dans ce bastion du United Workers Party.

Réfléchissant à sa victoire alors que le SLP célébrait sa troisième année au pouvoir, Norbert a déclaré au sujet des résidents de Micoud Nord :

« Nous leur avons dit que, pendant trop longtemps, leur loyauté avait été considérée comme acquise et qu’ils étaient perçus comme essentiels à l’héritage de l’UWP et à leurs records, mais que l’UWP ne répondait pas à leurs intérêts. Je leur ai répété sans cesse qu’ils devaient croire que le pouvoir du peuple est plus grand que celui des personnes au pouvoir. »

Photo : Image d’archives de Guy Joseph.

