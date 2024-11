St. Lucie. Les élèves échangent leurs notes au festival de musique scolaire

St. Lucia Times

Par Tony Nicholas

Le Festival annuel de musique scolaire est en cours. Cet événement, organisé chaque année en novembre dans le cadre du Mois de la musique, s’inscrit dans les efforts du ministère de l’Éducation pour promouvoir l’éducation musicale dans les écoles.

Cette année, le festival, qui a débuté mardi, se poursuit jusqu’au jeudi 21 novembre, veille de la fête de Sainte-Cécile, patronne des musiciens. Jason C. Joseph, spécialiste du programme musical au sein du Curriculum and Material Development Unit (CAMDU) du ministère de l’Éducation de Sainte-Lucie, a précisé que cet événement n’est pas une compétition, mais une vitrine des meilleures performances offertes par les écoles.

Une diversité de talents mise en avant

Joseph a expliqué que l’objectif principal du festival est de permettre aux élèves de présenter leurs talents musicaux dans diverses catégories, comme le chant choral, les performances instrumentales, les solos, et bien plus encore. Chaque district scolaire participe, bien que le District 6 ait dû reporter sa prestation.

Au cours des premiers jours, les élèves des Districts 5, 7 et 3 ont montré leur talent dans divers lieux, notamment au Ti Rocher Multi-purpose Centre à Micoud et à la Basilique mineure de l’Immaculée-Conception à Castries. Les performances incluent des solos, des chorales, des ensembles de steel pan, de percussions, et même un orchestre scolaire complet.

Défis et réussites

Jason C. Joseph a souligné certains défis, notamment le besoin d’améliorer la qualité des performances musicales. Il a critiqué l’idée que la participation d’enfants ne nécessiterait pas de standards élevés, insistant sur l’importance de présenter des compétences de base sur scène. Malgré ces défis, il a reconnu des performances solides dans plusieurs districts.

L’éducation musicale et l’identité culturelle

Le CAMDU estime que l’éducation musicale aide les élèves à développer une conscience et une appréciation de leur environnement culturel unique. Le programme comprend l’écoute et la réponse, la performance et la composition. Outre le Festival de musique scolaire, les élèves participent également à des compétitions comme le Junior Calypso Competition en juillet et le concours de chorales scolaires Sagicor en février.

