St. Lucie. L’OECS atteint un jalon dans les évaluations standardisées de lecture et de mathématiques

L’Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECS) a annoncé la conclusion réussie de la phase pilote de son Évaluation précoce de la lecture (OERA) et de l’Évaluation précoce des mathématiques.

Selon l’organisation, cela représente une étape importante vers la mise en œuvre d’évaluations standardisées de lecture et de mathématiques en classe de CE1 dans les États membres de l’OECS.

« Ce pilote nous aidera à comprendre non seulement l’efficacité de l’évaluation en termes de cohérence interne et de validité, mais nous permettra également de répondre aux problématiques et préoccupations spécifiques des pays. Cela permettra une approche plus nuancée de l’évaluation régionale, en accord avec le concept d’un programme véritablement harmonisé », a expliqué Royston Emmanuel, spécialiste technique principal, Éducation à la Commission de l’OECS.

Le Programme de l’OECS pour l’avancement éducatif et l’apprentissage pertinent (PEARL), financé par le Partenariat mondial pour l’éducation (GPE), a mené l’initiative.

L’objectif était de mesurer les compétences essentielles en littératie et numératie, fournissant des données cruciales pour affiner les programmes scolaires et combler les lacunes d’apprentissage régionales.

Du 10 au 18 octobre, les évaluateurs ont utilisé des outils numériques, y compris des tablettes, pour enregistrer la lecture orale des élèves et collecter des données de manière transparente dans huit États membres de l’OECS : Anguilla, Antigua-et-Barbuda, les Îles Vierges britanniques, la Dominique, la Grenade, Saint-Kitts-et-Nevis, et Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

« Cette approche innovante a non seulement simplifié la collecte de données, mais a également jeté les bases pour améliorer les résultats d’apprentissage en début de scolarité », selon l’OECS.

Avec les données pilotes en cours d’examen, l’OECS travaillera en étroite collaboration avec les ministères de l’Éducation, les enseignants et les experts en programmes pour améliorer les évaluations et les aligner sur les normes internationales.

Les évaluations finales, prévues pour mai 2025, permettront à l’OECS de suivre et de rendre compte de la maîtrise des élèves en alignement avec l’Objectif de développement durable 4.1.1.a, qui vise des normes minimales de littératie et de numératie pour les élèves de CE1 ou CE2.

