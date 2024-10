St Vincent: La marque de mode vincentaise Soka dévoile « Canboulay » – Fashion Week de Paris

Loop news

La créatrice vincentienne Karen DeFreitas, fondatrice de la marque de mode SOKA, a fait une déclaration extraordinaire à Semaine de la mode de Paris 2024 avec le lancement de sa collection Printemps/Été 2025, «Canboulay.”

Présentée par Flying Solo, la collection a souligné l’esprit résilient et l’énergie vibrante du patrimoine culturel des Caraïbes sur l’une des scènes de mode les plus prestigieuses au monde.

« DeFreitas »Canboulay” La collection célèbre les traditions emblématiques de la Canboulay festival, partie intégrante de la culture du carnaval des Caraïbes et célébration de la résistance et de l’émancipation. Inspirée des majestueux Moko Jumbies, imposants marcheurs sur échasses qui sont des symboles de protection et de résilience, la collection présente des silhouettes audacieuses, des textures complexes et des détails audacieux. Chaque look offre une interprétation contemporaine des personnages traditionnels du carnaval, mêlant folklore caribéen et haute couture.

La dernière collection de Soka n’est pas seulement un triomphe créatif, mais aussi une vitrine de l’artisanat vincentien. DeFreitas a collaboré avec un réseau d’artisans locaux et régionaux, restant fidèle à son engagement envers la communauté et les pratiques de conception durables.

Canboulayc’était également un effort de collaboration entre : Melanie Hyman de Home by Melanie Hyman a ajouté ses détails de macramé signature, créant une profondeur de texture et une élégance artisanale dans plusieurs pièces.

Natasha Frankov de Krafitti a contribué à un travail de crochet complexe, conférant une esthétique artisanale et organique à la collection.

Les accessoires ont été fabriqués à la main par des prisonniers impliqués dans la Grow In Time Foundation, une initiative locale qui se concentre sur la réhabilitation par l’art et le développement des compétences.

Les bijoux ont été fournis par Trinidadian Crystal Williams d’Ivy et Iona.



« Je considère la création comme une forme de narration et je me concentre sur les histoires des Caraïbes , car nous sommes interconnectés par notre culture. Vous savez peut-être à quel point nos plages sont belles, mais je veux mettre en valeur la beauté de notre culture et de notre peuple. Canboulay est le produit de notre héritage et de notre résistance africains, et il y a de la beauté dans tout cela, des costumes faits main aux festivités. Ma collection est un hommage à ceux qui m’ont précédé, en soutenant des artisans incroyables et en célébrant la collaboration et la communauté des Caraïbes. »

La présence de Soka ànSemaine de la mode de Paris non seulement consolide la position de la marque dans l’industrie mondiale de la mode, mais contribue également à amplifier les voix des créatifs des Caraïbes sur une plateforme internationale.nCanboulay” La collection reflète la vision de Soka d’intégrer l’héritage à la mode contemporaine, tout en ayant un impact significatif sur les communautés locales grâce à la collaboration.

