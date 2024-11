Ste. Lucie. Winair Annonce des Vols Directs entre Sint Maarten et Sainte-Lucie

St. Lucia Times

Mardi, le président et PDG de Winair, Hans van de Velde, a annoncé que dans trois semaines, la compagnie aérienne commencera à opérer des vols directs entre Sainte-Lucie, Sint Maarten et Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

« Nous commençons le 16 novembre, mais nous constatons déjà des réservations pour toute la période hivernale. Nous avons prévu le même itinéraire pour l’été. Si la demande continue, nous pourrions ajouter un troisième vol en été », a déclaré van de Velde.

Winair prévoit d’opérer des vols entre ces destinations deux fois par semaine, les mardis et samedis.

Van de Velde a noté que Sainte-Lucie avait été mise en avant comme une route souhaitable lors des consultations. « Lorsque je suis arrivé à Sint Maarten il y a un an et demi, nous avions deux avions de 50 sièges. Mais nous savions déjà qu’en novembre 2024, un troisième serait ajouté et bien sûr, nous avons commencé à discuter de ce que nous allons faire avec les avions. La première destination que j’ai entendue était Sainte-Lucie. Il y a un bon nombre de personnes de Sainte-Lucie vivant à Sint Maarten et je sais par expérience personnelle qu’il est impossible de venir ici », a déclaré van de Velde.

Il pense que ce nouveau service bénéficiera aux Saint-Luciens résidant dans différents pays de la région, car Winair dessert 16 destinations à travers les Caraïbes.

L’itinéraire devrait également attirer des voyageurs internationaux. « Si vous regardez le Canada et les États-Unis, bien sûr, il y a des connexions directes vers Sainte-Lucie, mais pas depuis toutes les villes. L’aéroport Juliana à Sint Maarten a de loin le plus de connexions dans cette région, ce qui crée de nouveaux marchés pour l’industrie touristique de Sainte-Lucie », a expliqué van de Velde.

Il a ajouté que les itinéraires de Winair voient généralement un mélange équilibré de passagers internationaux et locaux.

Van de Velde a également partagé qu’il y avait déjà un fort intérêt de la part des voyageurs à Paris et à Amsterdam cherchant des vols vers Sainte-Lucie via la compagnie aérienne.

Louis Lewis, directeur général de l’Autorité du tourisme de Sainte-Lucie, a déclaré que ce service pourrait revitaliser le voyage régional vers Sainte-Lucie.

« Pour mettre cela en contexte, le marché des Caraïbes était autrefois aussi significatif que le troisième plus grand pour nous, mais au fil du temps, certains des défis que nous connaissons tous très bien—comme le coût élevé des voyages interrégionaux—ont en réalité fait glisser ce marché à environ la cinquième place, et nous avons vu ces chiffres décliner année après année. Avec l’ouverture des îles du nord des Caraïbes, cela nous donne des options et des opportunités qui n’existent pas actuellement », a déclaré Lewis.

Les avions désignés par Winair pour cet itinéraire peuvent accueillir jusqu’à 50 passagers, ce qui influence le prix des billets. « Oui, voler dans cette région est coûteux et il y a plusieurs raisons à cela. L’une d’elles est les taxes. Les taxes sont relativement élevées et ce n’est pas quelque chose que la compagnie aérienne peut changer. Ce n’est pas quelque chose dont nous tirons profit, c’est ainsi, c’est la décision du gouvernement », a déclaré van de Velde, affirmant que de nombreuses compagnies aériennes de la région ont du mal à survivre, notamment celles qui tentent d’offrir des vols à bas prix. Il dit que pour de plus gros avions, il est plus facile de réduire les prix, alors qu’avec des avions plus petits, les coûts sont plus élevés.

Selon van de Velde, l’histoire de 63 ans de Winair, sa flotte moderne et son approche de l’expansion contribuent à la stabilité de la compagnie aérienne. « Cela signifie que nous avons pu survivre à toutes les difficultés dans les Caraïbes, y compris les ouragans et le COVID. Pourquoi est-ce le cas ? Nous ne sommes pas excessivement ambitieux, donc nous grandissons lentement. Nous ne faisons pas l’erreur d’opérer avec des avions anciens. L’erreur est un grand mot, mais si vous êtes une compagnie aérienne… si vous avez un problème, [vous devez] être capable de le résoudre, et c’est plus facile avec un avion robuste et jeune. »

PHOTO : (Gauche à droite) Louis Lewis, Directeur général, Autorité du tourisme de Sainte-Lucie, Hans van de Velde, Président et PDG, Winair et Dhanash Ramdath, Consultant, Amélioration

