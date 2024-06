Sunrise Airways annonce que la Dominique est au centre de son itinéraire vers les Caraïbes orientales

Dominica News Online –

Philippe Bayard, président-directeur général de Sunrise Airways, a annoncé que la Dominique serait l’une des îles clés de ses opérations dans les Caraïbes orientales. Sunrise Airways a effectué son premier vol vers la Dominique lundi, atterrissant à l’aéroport Douglas Charles de Marigot vers 9h30.

La ministre du tourisme, Denise Charles-Pemberton, ainsi que des membres du cabinet, entre autres, étaient tous présents pour assister à cette étape importante pour la Dominique.

“Nous sommes ravis d’inaugurer des vols réguliers au départ de la Dominique à un moment où les perspectives touristiques et commerciales du pays sont à la hausse”, a déclaré M. Bayard lors de la cérémonie d’inauguration. “Que les visiteurs viennent pour observer les baleines, faire de la randonnée dans les forêts tropicales ou pour affaires, Sunrise Airways se réjouit de les aider à découvrir et à apprécier tout ce que cette île magnifique a à offrir.



Philippe Bayard

La Dominique sera l’île clé de nos opérations dans les Caraïbes orientales, reliant non seulement la Dominique, mais aussi Antigua et Barbuda, Saint-Kitts et Nevis, et Sainte-Lucie”, a poursuivi M. Bayard.

M. Bayard a déclaré que depuis la création de Sunrise Airways en 2012, le voyage s’est déroulé sous le signe de l’apprentissage et de la croissance. Il a ajouté que le vol inaugural vers la Dominique marquait “une étape importante dans la concrétisation du rêve d’une seule Caraïbe”.

M. Bayard a souligné l’engagement de la compagnie aérienne à être un partenaire digne de la Dominique et des autres États de la communauté, alors qu’ils travaillent ensemble pour fournir un service dont “nous serons tous fiers”.

Il a remercié tous ceux qui ont contribué à rendre ce projet possible.

“Votre dévouement a été une grande source d’inspiration pour nous tous”, a déclaré le PDG.

La ministre du tourisme, Denise Charles-Pemberton, a affirmé que ces dernières années, la Dominique a vu le nombre de ses visiteurs augmenter.



Denise Charles-Pemberton prononçant son discours

“Pour la période de janvier à avril de cette année, par rapport à l’année dernière, nous avons enregistré une augmentation de 18 % du nombre de visiteurs de passage”, a-t-elle révélé. “Nous espérons que le développement de nouvelles relations comme celle que nous entretenons avec Sunrise nous permettra d’atteindre notre objectif annuel.

Elle a déclaré que l’administration du Parti travailliste de la Dominique (DLP) avait fait et continuerait à faire les investissements nécessaires pour augmenter les services aériens vers la Dominique, en se concentrant sur les vols sans escale et les vols du même jour.

Mme Charles-Pemberton a déclaré qu’elle attendait avec impatience le jour où le pays pourra passer à l’aéroport international et offrir davantage de services et de commodités “à nos partenaires et à nos hôtes en Dominique”.

“Les travaux progressent si bien que nous espérons ouvrir notre nouvel aéroport au cours du premier trimestre 2027”, a déclaré la ministre.

Benoit Bardouille, directeur général de la Dominica Air and Seaport Authority (DASPA), a encouragé les Dominicains vivant à l’étranger, en particulier dans les pays où Sunrise Airways offrira ses services, à profiter de ses tarifs aériens de 99 dollars pour un aller simple.



Benoit Bardouille

“Nous tenons à remercier M. Bayard et son équipe d’avoir proposé un aller simple à 99 dollars pour la Dominique”, a-t-il déclaré. “Car nous voulons non seulement que les touristes en profitent, mais aussi que de nombreux Dominicains vivant à l’étranger, en particulier à Antigua, en profitent et viennent voir certaines des choses qui leur ont manqué pendant un certain temps.

M. Bardouille s’inquiète du fait que le manque de connectivité entre les îles a eu un impact négatif sur les voyages intrarégionaux pendant un certain temps et il prévoit “de plus grandes choses à l’horizon” avec l’arrivée de Sunrise Airways.

De son côté, l’ancien PDG et directeur du tourisme Colin Piper a déclaré que la Dominique était heureuse de participer à cette nouvelle initiative visant à améliorer l’accès aérien à la Dominique.

“L’accès aérien est essentiel et nous sommes donc heureux de participer à cette nouvelle entreprise visant à accroître l’accès aérien à la destination”, a-t-il déclaré. “Sunrise Airways vient dans la région spécifiquement pour voir comment elle peut améliorer les voyages intra-régionaux.

Il a ajouté : “Nous espérons travailler en partenariat avec les hôteliers et tous les acteurs concernés pour qu’ils puissent en profiter”.

Coupe du ruban

Cérémonie d’inauguration de Sunrise Airways

