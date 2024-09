Taiwan fait don de plus de 250 000 dollars d’équipements de gymnastique

St. Lucia times

Grâce au don de l’ambassade de la République de Chine (Taïwan), les athlètes de Sainte-Lucie peuvent intensifier leur entraînement de résistance.

Les Taïwanais ont remis cette semaine au ministère de la Jeunesse, du Développement et des Sports environ 250 000 dollars d’équipements de gymnastique.

L’équipement sera installé au Daren Sammy Cricket Ground (DSCG) et au Mindoo Phillip Park, et comprendra des poids libres, une cage de musculation, des tapis roulants et des vélos d’appartement.

“Nous savons qu’un grand nombre d’activités sportives sont organisées sur ces deux sites, en particulier au Mindoo Phillip Park pour l’athlétisme, le cricket et le football”, a déclaré le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kenson Casimir. “Nous nous attendons à ce que l’équipement soit entretenu et utilisé avec le plus grand soin par nos athlètes.

“La musculation est un aspect de notre développement sportif que je trouvais insuffisant, en particulier lorsque j’étais athlète. C’est pourquoi l’investissement dans les équipements de gymnastique ne fera que renforcer les différentes installations et les différents programmes dont nous disposons pour poursuivre le développement du sport dans ce pays.

Adolescent, Casimir a été sélectionné pour représenter Sainte-Lucie dans des compétitions régionales de cricket, de football, de volley-ball et d’athlétisme. Il a affirmé qu’une exposition précoce à un entraînement approprié dans un environnement structuré peut faire toute la différence pour les athlètes émergents.

“Les athlètes nationaux auront la priorité, comme on peut s’y attendre, sur leur représentation de Sainte-Lucie”, a-t-il expliqué. “Mais nous attendons également des clubs qu’ils utilisent les installations de manière très systématique, avec un calendrier approprié, afin de permettre aux différentes organisations et associations de disposer d’un programme d’entraînement musculaire le plus tôt possible.

“Je pense que l’un des problèmes de ma maturation dans le sport était que, très tard dans mon entraînement, nous étions capables de faire des levées olympiques et tout ce genre de choses”, a-t-il poursuivi. “Nous voulons que nos athlètes se familiarisent plus tôt avec ces différents types de levées. Nous voulons que nos athlètes se familiarisent plus tôt avec ces différents types de levées. Il faut donc mettre l’accent sur un entraînement adéquat et sur l’entraînement de la force dans les différents clubs et organisations à un stade plus précoce.

Son Excellence, l’ambassadeur Peter Chen, était présent pour remettre officiellement l’équipement au ministre. La secrétaire permanente du ministère de la Jeunesse, du Développement et des Sports, Uralise Delaire, a également prononcé un discours.

