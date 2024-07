Tout jé sé jé, mé…KRÉYOLAD 1039

Jé-zolenpik

Vandrèdi pasé tout moun té douvan latélé-yo, pou té gadé démaraj Jé-Zolenpik. Tout bagay té ka pasé lwil doliv, mé anlo moun pa pran zafè tablo Drakwin-lan éti té ka fè kon dènié ripa Kris-la épi zapot-li. La tout jé sé jé mé… zot konnet lérestan. Sa mété bon polémik kay lé krétien ki pran sa pou an gwo fion. An gran matant Adjilbè di’y :

Djab-la ka bat latjé’y, mé Jézi fò pasé’y !

Lisid cho

Pa koté lisid Matinik sa té ka brennen toubannman. Topandan pa koté Voklen yo té ka éli an nouvo misié limè. An jenn manmay ki pa Fawo* pies toubannman. Pa ni lontan i té mètamanniok « Limiè Kréyol » an bel manifestasion alantou lang-lan épi moun Gwadloup, Dominik épi Matinik. I di i ka kouté popilasion’y, dan yonndé tan nou ké sav si sa vré pou toulbon.

Mercury Beach



Pa asou Andarlé sé té la « MERCURY BEACH » pa li béach pas la pa ni kann, mé bon viann an lanmè-a. Anlo jénes té ka blez kò-yo é pa koté sétè’d swè, anlo pa té ajen ankò. Asiparé komkidiré yonndé jenn fanm kon jenn boug brè GHB* ((sé pa Group Bèna-a) mé an drog pou anviolé moun.

Manmay imité ka détenn, pokosion ba jénes nou an. Pas Krak-la ja ka fè asé déga konsa. Man konnet yonndé jénes kanmenm ka gadé Jé Zolenpik latélé ek ka préparé zafè yo pou alé étidjé lotbò. An mango pouri pé pa gaté an panyen.

Jid

Bel poveb kréyol :

« Ti-poul suiv ti-kanna i mò néyé »

Not pou konprann

Jimmy Farreau élu nouveau maire du Vauclain

GBH (Groupe Bernard Hayot)

GHB (acide GammaHydroxyButyrique) appelé également drogue du violeur.

