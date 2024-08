Transport : un accord signé pour la reprise du transport maritime

Un accord a été signé mettant fin à la grève des marins en Martinique, permettant une reprise des rotations maritimes dès la semaine prochaine. Les premières lignes concernées relieront Fort-de-France aux Trois-Îlets, avec d’autres dessertes prévues plus tard dans l’année.

Après plusieurs semaines de grève, un protocole d’accord a été signé ce jeudi entre Martinique Transport, la société Blue Lines, et les syndicats du transport maritime. Ce compromis marque la fin du conflit social, permettant une reprise des rotations maritimes dès la semaine prochaine, bien qu’aucune date précise n’ait encore été fixée. Lhora Fardini, déléguée du personnel, a exprimé sa satisfaction quant à la qualité du dialogue avec le nouveau délégataire, en soulignant une communication plus ouverte et respectueuse des revendications des marins.

Les navettes entre Fort-de-France et les Trois-Îlets devraient être les premières à reprendre du service, tandis que d’autres liaisons, comme celle reliant Case-Pilote et Schoelcher, ne redémarreront qu’en septembre, sous réserve de la disponibilité des bateaux. De nouvelles dessertes sont également planifiées pour 2025 et 2026, notamment vers Saint-Pierre et le Carbet, ainsi que l’Étang Z’Abricot, promettant un renforcement significatif des connexions maritimes en Martinique.

Thibaut Charles

J’aime ça : J’aime chargement…