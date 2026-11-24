Trinidad Guardian

L’autorité de l’eau de Trinité-et-Tobago, la WASA, a instauré des restrictions à compter du 16 novembre 2026. Elles visent l’utilisation de l’eau du réseau au moyen de tuyaux, d’arroseurs ou de nettoyeurs à pression pour l’arrosage des jardins privés et le lavage des véhicules particuliers. TTT News précise que les installations décoratives extérieures, notamment les fontaines et cascades, sont également concernées. Les mesures s’appliquent jusqu’à nouvel ordre.

Les autorités invoquent les conditions liées à El Niño, qui peuvent diminuer les pluies en fin de saison humide et compromettre la recharge des ressources avant la saison sèche de 2027. Elles cherchent à préserver les volumes disponibles pour l’alimentation, la cuisine, l’hygiène et l’assainissement, ainsi que pour les écoles et les établissements de santé.

Ces restrictions s’inscrivent dans l’initiative nationale AquaForward, lancée en août pour renforcer la résistance du système d’approvisionnement aux pénuries. La WASA annonce davantage de patrouilles et rappelle que les infractions peuvent donner lieu à une amende. Elle appelle aussi les ménages à réparer rapidement les fuites et à installer des équipements économes, tout en signalant les pertes sur le réseau. La démarche combine limitation de certains usages et conservation préventive de la ressource.