Trois distinctions pour le Lamentin : une reconnaissance en coopération et environnement

En 2023, la ville du Lamentin a été distinguée pour ses actions en faveur de l’environnement et de la coopération internationale* . Ces trois reconnaissances mettent en lumière son engagement en matière de développement durable et de partenariats innovants.

Un engagement environnemental et international affirmé

La ville du Lamentin a su développer des projets innovants et durables qui lui ont valu, en 2023, trois distinctions majeures. Ces reconnaissances mettent en avant son rôle de leader dans des domaines clés tels que la coopération décentralisée et la préservation de l’environnement. Parmi les initiatives les plus remarquables, le programme “Sauvons la Mangrove à Deux Pas” occupe une place centrale.

Le projet “Sauvons la Mangrove à Deux Pas” : un modèle de coopération environnementale

Lancé en 2013, ce programme vise à protéger et restaurer les écosystèmes de la mangrove, essentiels à l’équilibre écologique du territoire. En partenariat avec des intervenants cubains et martiniquais, le projet combine :

Des actions de reboisement , favorisant la régénération naturelle des zones dégradées.

, favorisant la régénération naturelle des zones dégradées. La sensibilisation de la population locale , notamment par des opérations de nettoyage et de conscientisation.

, notamment par des opérations de nettoyage et de conscientisation. Un engagement collectif, mobilisant citoyens et acteurs institutionnels pour une meilleure gestion des ressources naturelles.

Ce programme, durable et participatif, a permis au Lamentin de renforcer son réseau de coopération internationale, notamment avec Santiago de Cuba. Cette collaboration illustre l’importance des échanges de savoir-faire entre territoires insulaires partageant des défis environnementaux similaires.

Trois distinctions majeures en 2023

Grâce à ses initiatives exemplaires, la ville du Lamentin a été récompensée par trois distinctions en 2023 :

Le label EXPE-CT en Diplomatie Territoriale

Ce label prestigieux reconnaît l’expertise du Lamentin en matière de coopération internationale et son rôle dans la promotion d’actions concrètes pour répondre aux défis locaux et globaux. Cette distinction met en avant la capacité de la ville à initier et gérer des projets transfrontaliers en faveur du développement durable. Prix collaboratif de Responsabilité Sociétale des Entreprises dans le Développement Durable

En mai 2023, Mines Paris et Cegos ont récompensé le Lamentin pour son projet “Sauvons la Mangrove à Deux Pas”. Ce prix souligne l’approche collaborative et l’impact positif de cette initiative, à la fois sur l’environnement et sur les communautés locales. Trophée “Innovation Soutenable”

Le 23 novembre 2023, l’association nationale Innov’Acteurs a décerné ce trophée au Lamentin pour sa capacité à développer des démarches participatives innovantes. Ce prix met en lumière les efforts de la ville pour impliquer activement les citoyens dans la préservation de leur environnement.

Une mobilisation collective pour l’avenir

Ces distinctions témoignent de la volonté du Lamentin de placer l’environnement et la coopération au cœur de son développement. En mobilisant des partenaires locaux et internationaux, la commune a su valoriser des solutions durables répondant aux enjeux climatiques actuels.

Les actions menées, comme le reboisement des mangroves et la collaboration avec Cuba, reflètent une vision à long terme, alliant préservation des écosystèmes, éducation environnementale et diplomatie territoriale.

Ces trois récompenses illustrent le rôle croissant du Lamentin en tant qu’acteur clé dans NOTRE Région Caribéenne. Grâce à une gestion rigoureuse de ses projets et une coopération efficace, la commune prouve qu’il est possible de concilier développement économique, social et environnemental.

