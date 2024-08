Tropical Shipping, sponsor principal du Congrès régional des jeunes du tourisme 2024

Dominica News Online –

Tropical Shipping, spécialisé dans les services de fret maritime à destination et en provenance des Caraïbes et des Bahamas, a été annoncé comme le principal sponsor du Congrès régional des jeunes sur le tourisme de 2024, un événement clé de la Conférence sur l’état de l’industrie touristique (SOTIC) de l’Organisation du tourisme des Caraïbes (CTO) de cette année. Le congrès devrait avoir lieu le vendredi 5 septembre 2024 aux îles Caïmans.

Rebaptisé “Tropical Shipping 2024 Regional Tourism Youth Congress”, ce partenariat souligne la volonté de la compagnie d’impliquer les jeunes dans le secteur du tourisme des Caraïbes.

Cette collaboration vise à sensibiliser les jeunes de la région au tourisme et à susciter leur enthousiasme. Le congrès des jeunes réunira des étudiants âgés de 14 à 17 ans de 14 pays et territoires membres du CTO. Ces participants, agissant en tant que “ministres juniors du tourisme”, exploreront différents aspects de l’industrie du tourisme, présenteront leurs visions de l’avenir du tourisme caribéen et se disputeront le titre de vainqueur du Congrès régional du tourisme pour la jeunesse.

“Ces jeunes esprits représentent l’avenir de notre région, et nous sommes ravis de nous joindre au CTO et de jouer un rôle clé dans le développement de leur potentiel”, a déclaré Jennifer Nugent-Hill, directrice des affaires gouvernementales et communautaires chez Tropical Shipping.

Les autres sponsors du congrès sont Carnival Corporation & plc et Winged Whale Media.

