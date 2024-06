Un appel à prendre des mesures décisives pour protéger et restaurer l’écosystème

Jullan Defoe

Alors que la Dominique se joint au reste du monde pour célébrer la “Journée mondiale des océans” aujourd’hui (8 juin), le ministre d’État au ministère de l’agriculture, de la pêche, de l’économie bleue et verte, Jullan Defoe, a exhorté le public à prendre des mesures pour protéger et restaurer l’écosystème.

Il a lancé cet appel lors d’un discours prononcé à l’occasion de la Journée mondiale des océans, sur le thème “Planète Océan : les marées changent”.

“Alors que nous nous joignons au reste du monde pour célébrer la beauté et l’émerveillement de nos océans, nous ne pouvons pas ignorer les défis auxquels nous sommes confrontés”, a-t-il déclaré. “Les activités humaines telles que la pollution ont fait des ravages dans nos écosystèmes marins, menaçant leur santé et leur capacité de résilience.

Les marées du changement sont sur nous et il est impératif que nous prenions des mesures décisives pour protéger et restaurer l’écosystème et les services fournis par nos océans”, a-t-il poursuivi.

En outre, il a déclaré qu’en tant que nation, des progrès significatifs ont été réalisés dans la conservation et la protection de l’espace marin du pays et de ses ressources.

“La superficie de notre territoire n’est que de 754 kilomètres carrés, alors que l’espace marin dans la zone économique exclusive de la Dominique est de 28 500 kilomètres carrés, soit environ 38 fois plus grand que la superficie du territoire”, a expliqué M. Defoe.

Il a déclaré que le gouvernement de la Dominique a démontré son engagement en faveur de la conservation des océans et, en tant que tel, a pris des mesures décisives d’un point de vue international et national, qui comprennent, mais ne sont pas limités à, l’adhésion à l’accord des Nations Unies sur l’alimentation et l’agriculture et des mesures judiciaires pour lutter contre la pêche illégale, non réglementée et non déclarée en 2016.

M. Defoe a souligné qu’en 2019, la Dominique a interdit le plastique à usage unique.

“Il s’agit d’une contribution importante et significative de la Dominique à la résolution du problème mondial de la pollution plastique et de son impact sur l’environnement marin et ses ressources”, a déclaré M. Defoe.

Il a ajouté : “En 2023, le Cabinet a approuvé la publication des règlements de pêche qui fourniront une structure et une application pour l’utilisation durable de nos ressources halieutiques”.

M. Defoe a ajouté qu’en novembre 2023, la Dominique a annoncé la création de la première réserve de cachalots au monde.

“Cette initiative vise principalement à protéger notre population résidentielle de cachalots et à augmenter le pourcentage de l’espace marin”, a-t-il expliqué, “Ces interventions dans notre espace marin soutiennent deux objectifs principaux énoncés par l’honorable Premier ministre. Le premier est de devenir la première nation résiliente au climat dans le monde et le second est de faire en sorte que l’agriculture contribue à hauteur de 700 millions de dollars au produit intérieur brut (PIB) de la Dominique d’ici à 2030”.

M. Defoe a appelé tous les Dominicains à unir leurs efforts pour sauvegarder les océans du pays pour les générations futures.

“Nous pouvons tous jouer un rôle dans la protection de nos océans par des actions simples mais gratifiantes telles que l’élimination correcte de nos déchets”, a-t-il insisté. “Je vous mets au défi de commencer aujourd’hui. En cette Journée mondiale de l’océan, réaffirmons notre engagement en faveur de la conservation et de l’utilisation durable de nos océans”.

“Ensemble, mobilisons le pouvoir de l’action collective pour inverser la tendance et créer un avenir plus radieux pour les océans de notre planète.”

Les océans, qui couvrent plus de 70 % de notre planète, ne sont pas seulement des masses d’eau. Les océans sont l’élément vital de notre planète : ils régulent le climat, assurent la subsistance et abritent une vaste biodiversité.

Les eaux océaniques collectives fournissent entre 5 et 85 % de l’oxygène présent dans l’atmosphère et absorbent environ 33 % du dioxyde de carbone de l’atmosphère, ce qui rappelle le rôle essentiel que jouent nos océans dans le maintien de la vie sur terre.

