Un avocat dominicain honoré par le prestigieux prix de l’OCCBA

Lors d’un événement qui s’est déroulé pratiquement ce matin, l’Organization of the Commonwealth Caribbean Bar Associations (OCCBA) a remis son prix 2024 à l’avocate dominicaine Cilma Dupigny. Les prix de l’OCCBA, qui sont décernés chaque année, constituent un événement de premier plan pour la communauté juridique, car ils récompensent des personnes et des organisations pour leurs contributions substantielles à la profession juridique.

Mme Dupigny, avocate bien connue basée à Roseau, en Dominique, pratique le droit depuis plus de soixante ans. Elle est l’une des plus anciennes avocates de l’Organisation des États des Caraïbes orientales (OECS) et est considérée comme l’une des plus expérimentées de toutes les Caraïbes. Ses contributions significatives au secteur du droit commercial et de la propriété intellectuelle dans les Caraïbes lui ont valu une solide réputation.

Au-delà de sa carrière juridique, Mme Dupigny a été consul honoraire du Royaume de Belgique à la Dominique pendant 32 ans. Ses services ont été reconnus par le roi de Belgique, qui lui a décerné la médaille d'”Officier de l’Ordre de la Couronne”. Cette distinction est décernée pour services rendus à l’État belge, en particulier pour services méritoires dans un emploi public, ainsi que pour des réalisations artistiques, littéraires ou scientifiques éminentes, ou pour des services commerciaux ou industriels en Belgique ou en Afrique.

Le dévouement et les services de Mme Dupigny ont laissé un impact durable sur le paysage juridique de la Dominique et au-delà.

Le prix de l’OCCBA a également été remis à Sir Davis Simmonds, ancien Chief Justice de la Barbade et Queen’s Counsel pendant plus de quarante ans.

L’OCCBA, une organisation regroupant les barreaux des Caraïbes et des pays voisins du Commonwealth, est le successeur de la West Indies Bar Association créée en 1957. Elle est dirigée par un Conseil, chaque barreau ayant deux membres.

L’organisation est engagée dans les questions des droits de l’homme, de la justice, de l’état de droit, de l’indépendance du pouvoir judiciaire, de l’amélioration de l’administration de la justice, de l’éducation juridique, de l’étude de la jurisprudence, de la littérature juridique et de l’information juridique, ainsi que de la mise en place d’une aide juridique.

L’OCCBA vise à impliquer tous les barreaux et associations juridiques régionaux et les avocats, à maintenir une relation étroite avec d’autres organisations régionales et internationales, et avec le barreau de l’OECO. Il s’efforce également de fournir des services et des programmes qui améliorent le développement professionnel, la qualité du barreau, l’administration de la justice et l’accès aux services juridiques.