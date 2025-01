Un billet de Dominique Albertini, dans le journal Libération intitulé : « Outre-mer : il est temps de s’inquiéter

met en lumière l’indifférence persistante dont souffrent les territoires d’outre-mer dans le débat public français. Ces régions, est-il précisé, bien qu’intégrées à la République, restent trop souvent perçues comme des “ailleurs”, suscitant une attention ponctuelle uniquement lors de crises majeures, attention épisodique et insuffisante.

Les catastrophes naturelles ou les crises sociales ramènent brièvement ces territoires sous les projecteurs avant qu’ils ne retombent dans l’oubli. Cette dynamique reflète un manque de considération structurelle, contribuant à un sentiment d’abandon partagé par leurs habitants.

Les territoires ultramarins cumulent pourtant des fragilités : exposition accrue aux effets du changement climatique, inégalités économiques et sociales, et pressions migratoires. Des défis appellent des réponses spécifiques et durables que l’État semble aujourd’hui incapable de fournir pleinement.

Face à ces difficultés, la montée des votes protestataires et des aspirations indépendantistes dans des régions comme la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie illustrent un désenchantement profond vis-à-vis de la tutelle française. À cela s’ajoutent des ingérences extérieures, révélant une nouvelle dimension géopolitique à ces territoires oubliés.

La nomination de Manuel Valls comme ministre des Outre-mer pourrait -pense l’observateur- offrir une opportunité de replacer ces questions au centre de l’agenda politique. Toutefois, un engagement de long terme sera nécessaire pour dépasser la simple gestion des crises et construire une relation plus équilibrée et respectueuse avec ces territoires.

Les territoires d’outre-mer sont confrontés à des défis pressants qui ne peuvent plus être ignorés. La France doit repenser son approche, en accordant à ces régions une reconnaissance pleine et entière, ainsi que les moyens de relever les défis de demain. Une action décisive est indispensable pour éviter que ces fractures ne deviennent irréversibles. Mais en a-t-elle les moyens ?

