Un délire comme un autre: La piscine de Marina Bay Sands, Singapour

Une piscine luxueuse est une caractéristique typique des hôtels de luxe, ce qui n’est pas étonnant car ils savent que c’est l’une de leurs plus grandes attractions. Ils savent que les touristes qui veulent passer des vacances spéciales attireront sûrement leur attention sur une belle piscine avec une vue majestueuse. Le luxe et le confort ravissants ressortent des photos, il y a un hôtel où chaque chambre a sa propre piscine. Sans même parler des vues fabuleuses.La piscine à débordement de l’hôtel de luxe Marina BaySands, située au 57e étage, domine Singapour à une altitude incroyable. La piscine de 152 mètres offre une vue imprenable sur Singapour. C’est la plus grande piscine du monde à cette hauteur. Le bord de la piscine semble sur le point de s’écraser contre l’hôtel. Il n’est pas surprenant que l’hôtel et son impressionnante piscine soient très populaires parmi les touristes qui viennent à Singapour.

