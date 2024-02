P.E. MARINE lance ses salons flottants sur les belles eaux du François…

Qui n’a jamais rêvé d’être capitaine d’un jour en toute autonomie et confortablement installé, sur les eaux cristallines de la côte franciscaine ? Lagons, fonds blancs, îlets, mangroves, sont désormais accessibles à tout un chacun, à bord d’une embarcation équipée pour la détente, en famille ou entre amis, guidée par un GPS, et accessible sans permis bateau. Nous devons ce nouveau concept de « Chill » au jeune entrepreneur Pablo Estorc, qui a créé il y a sept ans sa base nautique multi-activités au Cap Est pour y proposer des activités de sports nautiques et des excursions en mer personnalisées et privatisées, loin du tourisme de masse et dans un esprit de tourisme responsable.

Mada Wake School & 50°

Excursions Rider et marin diplômé, Pablo Estorc est un ancien coureur du Pôle voile Martinique et un passionné des sports de glisse. C’est tout naturellement qu’il a d’abord mis sur pied en auto-financement, son école de wake board, « Mada Wake School », la première à l’époque de la côte atlantique en y proposant des cours et des sessions de wake, ski nautique et peu à peu de wake foil et kneeboard. Puis, il a créé pour ses clients, touristes ou clientèle locale, le concept de « wake évasion » qui en plus des sessions sportives offre une visite commentée des sites, axée sur la découverte du biotope côtier et le respect de l’environnement. Entre-temps, la base nautique est mise sur pied pour l’accueil des clients et du matériel. Il achète un nouveau bateau, plus grand et plus performant pour les sports de glisse et connaît quelques succès avec des tournages pour la télé et le net, notamment avec les Miss de la Caraïbe, qui le font connaître davantage. La petite entreprise avance avec l’arrivée de sponsors, de nouveaux partenaires, le soutien du Comité Martiniquais du Tourisme et de l’Office de Tourisme du François. Et puis, un coup de chance la subvention de la Collectivité Territoriale de Martinique pour les créateurs d’entreprises, demandée deux ans auparavant, arrive en pleine période de crise du Covid, alors que l’activité est frappée d’une interdiction totale d’exercer pendant plusieurs mois, ce qui aurait pu être fatal à la jeune entreprise.

« 50° Excursions », les excursions en mer sur mesure !

Le navigateur entrepreneur se lance ensuite dans une activité d’excursion en mer d’un nouveau genre qu’il baptise «50° Excursions», un clin d’œil au rhum agricole de Martinique.

En effet, ses excursions sur les plus beaux sites de la côte atlantique sont personnalisées, en petit comité et accompagnées de dégustation de produits locaux lors d’un traditionnel apéro dans les fonds blancs très apprécié. Il commente ses excursions, y parle des traditions et produit locaux et sensibilise son public à la beauté des sites, à la singularité du biotope et à la nécessité de le respecter. Chacun se sent l’invité du capitaine et les éloges sur les réseaux en témoignent. On peut lire les avis sur Tripadvisor notamment: «Magnifique matinée! Pablo au top! Une autre dimension de l’île avec un accueil hors norme!», «Nous avons eu une super balade dans les fonds blancs avec Pablo, avions un bébé de 3 mois et un petit de 3 ans, tout était parfaitement adapté. Nous referons si nous revenons! Encore merci pour cette magnifique matinée !», «Super prestation, flexible et à l’écoute. Je loue ma maison en saisonnier et oriente les clients qui souhaitent faire de la glisse ou aller à la découverte de la côte atlantique vers Pablo. Il a toujours su personnaliser sa prestation et répondre aux attentes diverses de nos visiteurs. Super service et super écoute pour découvrir les plus beaux paysages côtiers de notre belle île. Je recommande chaleureusement.», «C’est convivial, intimiste, joyeux et sur-mesure ! A faire absolument», «Sortie en mer merveilleuse. Très belle sortie avec Pablo natif du coin. Il nous a fait partager son amour de la région. Nous avons particulièrement apprécié sa gentillesse et son professionnalisme. Expérience à ne pas rater ! Merci Pablo.» On l’aura compris, « 50°Excursions » fait du sur mesure, y compris pour les groupes et comités d’entreprises.

Nathalie Laulé

Sois le seul capitaine à bord !

En 2023, l’entreprise P.E.Marine qui porte les activités de Pablo Estorc lance des salons flottants pour naviguer en toute autonomie et toute sécurité sur les plus beaux spots de la côte. Il s’agit d’un petit catamaran équipé d’un bimini, d’un salon avec table et fauteuils, d’une glacière garnie ou pas, d’un BBQ, de musique, de différents équipements de plongée et surtout d’un GPS qui permet au navigateur novice de pouvoir se déplacer sur les différents sites sans risquer d’heurter une « caye ». Car, cette zone de navigation, peu praticable sans la connaissance géographique de ces écueils, est connue pour ses récifs qui protègent les lagons et fonds blancs. Avec cet équipement, en famille ou entre amis, chacun peut fréquenter la beauté de la mer en toute dilettante en mangeant dans un fond blanc !