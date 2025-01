Un soutien ciblé nécessaire pour combler le fossé éducatif des garçons dans les Caraïbes, affirment des experts

Dominica News Online –

Pour remédier aux disparités croissantes entre les sexes dans les résultats scolaires aux Caraïbes, des experts recommandent un mentorat spécialisé pour les garçons, des stratégies pédagogiques plus inclusives et une formation approfondie aux compétences pratiques et à l’entrepreneuriat. Ils insistent également sur l’importance de renforcer les partenariats entre les écoles et les familles, car les garçons sont actuellement plus de deux fois plus susceptibles que les filles de redoubler ou d’abandonner l’école primaire et secondaire.

Les garçons de la région font face à des obstacles uniques à tous les niveaux de l’éducation. Selon des données de l’UNESCO, pour chaque 100 hommes inscrits dans l’enseignement supérieur en Amérique latine et aux Caraïbes, il y a 124 femmes, un écart beaucoup plus grand que la moyenne mondiale de 113 femmes pour 100 hommes.

Ce problème pressant a été mis en avant lors d’un discours intitulé « Éducation pour tous : créer des systèmes éducatifs inclusifs, sensibles au genre et centrés sur l’apprenant » à l’occasion du Symposium régional et Dialogue sur les politiques de transformation de l’éducation, qui s’est tenu aux îles Caïmans du 2 au 4 octobre 2024. L’événement a rassemblé plus de 150 responsables de l’éducation, dont Alice Dalrymple, agente de développement Kalinago de la Dominique, et Octavia Alfred, ministre de l’Éducation, qui figurait parmi les intervenants principaux.

Les experts ont identifié plusieurs raisons à la désengagement des garçons, notamment des méthodes d’enseignement dépassées, le manque d’enseignants et de mentors masculins, ainsi que des pressions sociales obligeant les jeunes garçons à subvenir aux besoins de leur famille en raison de l’absence de figures paternelles.

La Dre Verna Knight, coordinatrice du programme B.Ed et du Bureau d’éducation des enseignants des Caraïbes orientales à l’Université des West Indies (UWI) à Cave Hill, a souligné l’importance de l’inclusion et de l’équité entre les sexes dans l’éducation. Elle a rappelé que l’accès à l’éducation ne garantit pas à lui seul la réussite scolaire.

« Au XXIe siècle, nous savons qu’un accès à l’éducation ne se traduit pas automatiquement par une réussite pour chaque enfant. Dans de nombreux pays en développement, un tiers des élèves sont physiquement présents mais désengagés de l’apprentissage », a-t-elle déclaré.

Lanre Chin, responsable du mentorat au Jamaica Teaching Council, a illustré les défis rencontrés en Jamaïque, où, malgré une allocation de 20 % du budget national à l’éducation, le manque d’implication des garçons contribue à des taux élevés d’incarcération. Il a plaidé pour un système axé sur les compétences pratiques plutôt que la seule performance académique, afin de créer des entrepreneurs plutôt que des employés.

Le panel a également proposé d’instaurer des évaluations universelles à des étapes clés pour identifier les besoins d’apprentissage, d’offrir des données aux enseignants pour adapter leur pédagogie, et de renforcer les alliances école-famille pour encourager l’apprentissage au-delà de la salle de classe.

Parmi les recommandations figurent aussi des campagnes publiques pour inciter les parents à participer activement, des programmes de mentorat pour les nouveaux enseignants, une formation continue, et l’utilisation de données nationales pour guider les réformes.

Organisé avec le soutien de la Banque de développement des Caraïbes, du Secrétariat de la CARICOM, de l’OECO, de l’UWI et du ministère de l’Éducation des îles Caïmans, cet événement visait à élaborer des stratégies durables pour un système éducatif inclusif et sensible au genre dans les Caraïbes.

