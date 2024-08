Une aide exceptionnelle versée aux apiculteurs

A près de 9000 kilomètres des côtes martiniquaises, le conflit en Ukraine n’en finit pas d’impacter l’économie locale. Cette fois, c’est aux apiculteurs qu’une aide financière sera versée.

La vie des apiculteurs n’est pas faite que de miel et de sucre d’orge. A cause de la guerre en Ukraine, elle en devient amère. En effet, les conséquences de ce conflit européen résonnent jusque dans les ruches martiniquaises dans lesquelles des pertes économiques sont enregistrées. Le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a décidé de mettre en place un dispositif d’indemnisation exceptionnel des exploitations apicoles affectées par les conséquences économiques du conflit russo-ukrainien. Du Diamant à Macouba, ce coup de pouce financier s’applique à l’ensemble des communes de l’île. Les aides octroyées par le ministère sont différenciées. Elles varieront selon le chiffre d’affaires de l’exploitation de l’apiculteur.

Jusqu’au 20 septembre

« L’aide est fondée sur la prise en charge d’une partie de la baisse de chiffre d’affaires (CA) de l’exploitation apicole », précise l’Etat. On est à l’heure de la dématérialisation. Les éleveurs concernés devront faire suivre leur demande d’indemnisation sur la plateforme d’Acquisition de données de FranceAgriMer. Le dépôt des demandes est possible depuis le 5 août et ce jusqu’au 20 septembre. « Les producteurs concernés sont invités à se rapprocher des organisations professionnelles aux-quelles ils appartiennent pour l’élaboration de leur dossier et peuvent s’adresser à la DAAF (resilience.ukraine.daaf972@agriculture.gouv.fr) pour toute information utile. Aucun dossier ne sera accepté après le 20 septembre 2024, à 14h00, heure de la métropole », indique le communiqué de presse.

Laurianne NOMEL

