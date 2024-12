Une forme de souffrance et de colère…

Certaines personnes portent en elles une forme de souffrance ou de colère qu’elles ne comprennent pas toujours elles-mêmes, et que nous ne pouvons pas toujours expliquer non plus. Parfois, sans en avoir pleinement conscience, elles utilisent certaines situations ou opportunités comme exutoire pour exprimer cette douleur intérieure.

Plutôt que de rejeter ou de condamner ces manifestations, il est souvent plus bénéfique de les accueillir avec bienveillance. En reconnaissant la souffrance qui s’exprime derrière ces comportements, nous offrons à ces personnes une chance de se libérer progressivement de ce poids et de retrouver une certaine paix intérieure.

Accueillir avec empathie et compassion ces expressions de mal-être, c’est non seulement les aider, mais aussi contribuer à apaiser les tensions autour de nous. Ensemble, en cultivant l’écoute et la compréhension, nous pouvons avancer vers des relations plus harmonieuses et constructives.

Repéré sur un groupe Whatsap

J’aime ça : J’aime chargement…