Une rencontre intergénérationnelle triomphale : Le Meeting “20 Bel Lanné” de la FNC

Le premier meeting intergénérationnel de la Fédération de Natation Communautaire (FNC), baptisé « 20 bel lanné », a été un franc succès, marquant une journée mémorable et festive. Cet événement, conçu pour renforcer les liens entre les jeunes et les moins jeunes et promouvoir la cohésion, a conquis tous les participants et spectateurs.

Un Podium rempli de talents

La compétition a vu la FNC décrocher la première place avec brio, suivie de près par le club Espadon et SN2000 qui ont respectivement remporté la deuxième et troisième place. Les résultats témoignent d’une motivation collective où chaque membre a contribué à la réussite de son équipe.

🥇 FNC 💙💛

💙💛 🥈 Espadon 💙🤍

💙🤍 🥉 SN2000 ❤️🤍

Une journée de solidarité et de reconnaissance

La manifestation a été honorée par la présence de personnalités importantes telles que M. Samuel Tavernier, maire de la commune, M. Lionel Grandin, adjoint au maire chargé du sport, ainsi que M. Pierre Unn-Toc, ancien entraîneur et membre fondateur de la FNC, et M. Félix Rosier-Coco, ancien président et membre actif. Leur soutien a été salué par tous, renforçant ainsi l’importance de la communauté et du sport dans la région.

Remerciements et gratitude

L’événement n’aurait pas été possible sans l’appui des clubs Espadon et SN2000, des nageurs, des coachs, de l’équipe d’officiels, des parents, des speakers, et de tous les partenaires et sponsors. Chaque contribution a été essentielle pour faire de cette journée une réussite.

Un événement riche en valeurs

Le meeting « 20 bel lanné » incarne les valeurs d’amitié, de travail, de solidarité, de défis, de passion et d’engagement. C’est un hommage vibrant à 20 années de succès et de camaraderie au sein de la FNC, promettant encore plus de succès et de cohésion pour les années à venir.

La FNC se félicite de cette journée et remercie tous ceux qui ont participé à ce triomphe collectif, où le sport et l’esprit d’équipe ont véritablement été les grands vainqueurs.

