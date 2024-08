Une station d’épuration écologique voit le jour à Saint-Joseph : un pas vers un avenir durable

La ville de Saint-Joseph franchit une étape décisive dans la modernisation de ses infrastructures avec la construction d’une nouvelle station d’épuration écologique. Ce projet, signé le 9 août 2024 entre OZANAM et l’Agence Française de Développement (AFD), marque un engagement fort en faveur de la durabilité et de l’amélioration de la qualité de vie des résidents.

L’ancienne station d’épuration, mise en service il y a 30 ans pour desservir la résidence “Chapelle” et ses 248 logements, était devenue obsolète. Alerté par l’Office Français de la Biodiversité (OFB), OZANAM a entrepris le remplacement de cette installation par un système moderne, conforme aux normes actuelles.

Un projet à la pointe de l’écologie

La nouvelle station intègre une technologie de pointe utilisant des “jardins filtrants”, composés notamment de plantes comme les Oiseaux de Paradis. Ce système permet de réduire considérablement les coûts de maintenance tout en offrant une gestion plus économique et respectueuse de l’environnement. Le choix de cette technologie, adaptée aux conditions climatiques locales, illustre un mariage harmonieux entre efficacité technique et respect de la biodiversité.

En plus de ses avantages écologiques, ce projet vise également à améliorer le cadre de vie des habitants de Saint-Joseph en créant un environnement plus sain et plus agréable. Le coût total du projet s’élève à 2 millions d’euros, dont 800 000 euros seront financés par un prêt bonifié de l’AFD.

Un engagement pour l’avenir

La signature de cette convention entre OZANAM et l’AFD symbolise un engagement commun pour un développement durable. La nouvelle station d’épuration de Saint-Joseph représente une avancée significative dans la gestion des eaux usées, tout en contribuant activement à la préservation de l’environnement et à l’amélioration de la qualité de vie.

