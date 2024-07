Vol : Air Antilles fait son retour

Après une interruption de presque un an, Air Antilles a relancé ses vols entre Fort-de-France, Pointe-à-Pitre et Grand-Case depuis le 22 juillet 2024. Cette reprise, attendue avec impatience, marque un retour à la normale pour les connexions régionales, avec des tarifs attractifs et deux allers-retours quotidiens.

Après près d’un an d’interruption, Air Antilles a repris ses vols entre Fort-de-France (Martinique), Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Grand-Case (Saint-Martin) le lundi 22 juillet 2024. Initialement prévue pour le 15 juillet, la reprise des liaisons a été retardée en raison de l’attente d’un certificat de transport aérien. La compagnie propose désormais deux allers-retours quotidiens, avec des départs à 6h35 et 14h45 de Fort-de-France.

Ce retour était attendu par de nombreux voyageurs, impactés par la hausse des prix des sièges sur ces liaisons régionales. Nicolas D’Hyèvre, directeur commercial et marketing d’Air Antilles, a annoncé des prix attractifs : 149 euros pour Pointe-à-Pitre / Fort-de-France, 199 euros pour Pointe-à-Pitre / Saint-Martin et 284 euros pour Fort-de-France / Saint-Martin, incluant une franchise de bagages pour les vacances d’été. Le personnel, enthousiaste et prêt à reprendre du service, se réjouit de cette relance, offrant une nouvelle stabilité au marché aérien régional.

Thibaut Charles

