WCMF 2024 un succès, témoigne d’une croissance continue selon le PDG de Discover Dominica ;

les visiteurs réagissent

Dominica News Online

Selon Marva Williams, directrice générale de l’Autorité Discover Dominica (DDA), le Festival mondial de musique créole (WCMF) 2024 a, comme les années précédentes, montré une croissance significative. Les « trois nuits de rythmes palpitants » se sont déroulées au Windsor Park Sports Stadium du vendredi 25 octobre au dimanche 27 octobre, rassemblant les Dominicains et les visiteurs pour découvrir une programmation spectaculaire.

« Pour moi, je pense que l’équipe a fait un excellent travail et mon évaluation qui dit que c’est un excellent travail repose sur ce que le public dit, donc évidemment nous avons analysé, écouté les médias, les interactions avec le public, et généralement les gens sont agréablement satisfaits », a-t-elle déclaré lors d’une interview avec la radio d’État DBS. « Le festival est en pleine expansion et a montré une croissance à nouveau en 2024. À mesure que nous nous développons, les choses devront être… ajustées, et les gens demanderont différentes choses. Plus vous grandissez, parfois plus le travail doit être fait, mais de manière générale, nous avons mis les bouchées doubles pour le Festival mondial de musique créole cette année et je pense que nous avons fait un excellent travail pour attirer plus de monde en Dominique, faire connaître davantage la destination et solidifier notre position en tant que numéro un des festivals de musique dans les Caraïbes. »

De plus, Williams a déclaré qu’une des observations faites était l’importance de présenter la programmation aux festivaliers.

« Une des choses que nous avons vraiment observées cette année est l’importance d’avoir la programmation pour les festivaliers », a-t-elle déclaré. « C’est quelque chose qui était en forte demande et c’était une leçon pour nous. »

Elle a ajouté que les gens aiment voir les genres musicaux, « ils veulent comprendre ce qui se passe chaque nuit ».

Williams a poursuivi en affirmant qu’une autre chose que les gens demandaient était le créole.

« Beaucoup de gens veulent voir le créole », a déclaré Williams. « Ils nous rappellent que le créole est la fondation sur laquelle le Festival mondial de musique créole a été construit et cela doit être maintenu. »

Elle a continué : « Je parle du Cadence, du Compa, et de tous ces différents types. »

Williams a ajouté : « Un autre point fort pour nous est l’expérience. Nous réalisons que l’apparence et l’ambiance sont importantes pour une certaine partie de notre public cible et je parle de la jeune génération. Les gens veulent voir des choses pour pouvoir prendre des photos, et il y a la génération plus âgée qui veut vivre des expériences. »

Pendant ce temps, une visiteuse de première fois qui a choisi de rester anonyme a déclaré à Dominica News Online (DNO) qu’elle avait apprécié chaque nuit, en particulier les performances de Kassav, Damian et Stephen Marley ainsi que des artistes dominicains.

« C’est ma première fois ici en Dominique pour le Festival mondial de musique créole et je dois dire que j’ai passé un excellent moment », a-t-elle déclaré. « Je viens du Canada avec mes amis qui ne sont pas nouveaux à l’événement et je n’ai aucun regret. Je reviendrai sans aucun doute. »



Damian Marley sur scène

Elle a poursuivi : « J’ai apprécié les performances des frères Marley, Kassav, Asa Bantan, Triple K, Morgan Heritage et Friends… »

Un autre visiteur, un homme adulte de Guadeloupe, a déclaré qu’il était venu parce que Kassav faisait partie de la programmation.

« Kassav est mon groupe, ce sont des légendes et où qu’ils soient dans la programmation du Festival mondial de musique créole, je trouverai mon chemin vers la Dominique », a-t-il noté. « Ils ne m’ont pas déçu. Ils étaient brillants. »

Il a ajouté qu’il avait apprécié le festival, la nourriture et les boissons.

« La Dominique est un pays magnifique et j’adore être ici », a-t-il indiqué.

Une Dominicain a déclaré à DNO que par rapport à l’année dernière, la programmation de vendredi pourrait être améliorée.

Cependant, elle a dit que les nuits de samedi et dimanche étaient excellentes.

« Pour la programmation de vendredi soir, je pense que davantage d’artistes locaux devraient être ajoutés, comme Colton T, Michel Henderson, entre autres, pour donner un peu plus de vie au festival le vendredi », a-t-elle déclaré. « Cependant, lors des nuits deux et trois, les performances étaient exceptionnelles. »

Lors de la première nuit, il y a eu des performances du groupe local Extasy Band connu pour ses interprétations de Compas, Bouyon et Cadence, de l’artiste de Dancehall Valiant, de l’acteur et chanteur nigérian-américain Rotimi, de la chanteuse et auteure-compositeure trinidadienne Nadia Batson, du groupe haïtien de Compas T-Vice et de la Triple K International Band, les spécialistes du lever du jour ont clôturé la soirée.

La performance de la Triple K International a marqué la conclusion parfaite de la soirée, laissant aux festivaliers une expérience inoubliable et préparant le terrain pour la deuxième nuit.

Les performances de samedi provenaient des artistes de Soca du segment Dennery UMPA et Subance qui ont été les premiers à se produire, suivis par le légendaire Kassav originaire de Guadeloupe, les artistes locaux Ridge & Pudaz, le chanteur nigérian Wizkid, et le Bouyon Boss Asa Bantan a clôturé avec une performance inoubliable, faisant sa grande entrée dans une ambulance.

Lors de la dernière nuit, Kai d’Haïti a été le premier à se produire, suivi des Midnight Groovers de Grandbay, de Fanny J, de l’artiste reggae jamaïcain Gramps Morgan et Friends, du groupe dominicain Signal Band, des stars de Soca, de l’artiste né à Antigua Tian Winter, du musicien, chanteur et auteur-compositeur vincentien Skinny Fabulous et de The Voice, de Trinité-et-Tobago

J’aime ça : J’aime chargement…