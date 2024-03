Winair déploie ses ailes dans les Caraïbes et renforce la connectivité de la Martinique

La connectivité aérienne dans le bassin caribéen a été durement impactée ces dernières années avec la disparition des compagnies Liat et Air Antilles. Face à cette situation, l’arrivée de Winair apporte un vent d’espoir pour restaurer et développer ces liaisons dans cette région stratégique.

Première compagnie à franchir le pas, Winair a annoncé hier, jeudi 14 mars, ses toutes premières rotations au départ de l’aéroport Martinique Aimé Césaire avec l’ouverture de lignes directes vers Saint-Martin et la Dominique à partir du mois d’avril.

“C’est une fierté et le résultat d’un travail collectif mené en partenariat avec la Collectivité Territoriale de Martinique et les autorités de l’aviation civile”,

s’est réjouie Nathalie Sébastien, Présidente du directoire de la Samac.

Hans van de Velde, le PDG de Winair, compagnie établie depuis 60 ans à Saint-Martin, n’a pas caché son ambition de reconquérir le ciel caribéen :

“Notre modèle repose sur des partenariats avec de grandes compagnies comme United, Air France-KLM ou JetBlue qui nous amènent 50% de nos passagers”.

Avec ces nouvelles dessertes directes depuis la Martinique vers Saint-Martin et la Dominique, Winair comble un manque entre ces îles avec une offre innovante.

Mais ce n’est qu’un début selon le dirigeant qui prévoit dès novembre l’arrivée d’un nouvel appareil pour ouvrir d’autres routes prioritairement vers “le sud” de l’arc caribéen à destination de la Barbade, Sainte-Lucie ou Saint-Vincent. “L’objectif est de multiplier les connections inter-îles en plus des lignes au départ de la Martinique”, détaille Hans van de Velde. Cela en sachant que Saint-Martin est un Hub donnant accès à d’autres pays desservis par Winair et ses partenaires, Saint-Barth, Îles Vierges Britanniques, Trinidad, Anguilla, Antigua, Saint-Kitts, Saba, ….

Une stratégie de maillage que la SAMAC soutient activement, dans le cadre de sa politique visant à “ouvrir le ciel de la Martinique au monde” comme l’a rappelé Nathalie Sébastien.

Un nouvel élan permis par l’aéroport entièrement rénové qui sera inauguré en juin prochain.

Philippe PIED

INTERVIEW du PDG DE WINAIR Mr HANS VAN DE VELDE

WinAir, la pionnière caribéenne poursuit son envol

À la tête de WinAir depuis peu, Hans van de Velde dirige la plus ancienne compagnie aérienne des Caraïbes avec ambition. Dans cette interview, le dirigeant détaille la stratégie et les projets de développement de sa compagnie à travers la région.

Pouvez-vous vous présenter et nous en dire plus sur WinAir ?

Notre compagnie existe déjà depuis 60 ans avec une longue histoire de vols entre les îles caribéennes. Il y a quelques années, nous avons commencé à acquérir des avions plus gros, ce qui nous a permis d’ouvrir de nouvelles routes.

Quelles sont les destinations actuellement desservies par WinAir ?

Basée à Saint-Martin, nous desservons les 6 anciennes îles néerlandaises : Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba, Saint-Eustache. Grâce à nos partenariats avec de grandes compagnies comme United Airways, Air France-KLM et JetBlue, nous relions également de nombreuses autres destinations comme Antigua, la Dominique, etc. WinAir est une compagnie en croissance, stable et rentable.

Vous avez évoqué l’âge de 60 ans, en parlant de WinAir et de sa présence régionale ?

Nous sommes implantés dans la région des Caraïbes depuis 60 ans déjà. Nous sommes de fait, la plus ancienne compagnie aérienne de la Caraïbe.

Quel est le projet de développement de WinAir dans cette région ?

Notre modèle est un peu différent des autres compagnies. Nous avons noué des partenariats avec de grandes compagnies comme United, Air France-KLM ou JetBlue. Environ 50% de nos passagers nous sont amenés par ces partenaires. Sur nos liaisons entre ces îles, nous transportons à la fois une clientèle locale visitant famille et amis, et une clientèle d’hommes d’affaires et touristes internationaux. C’est ce qui assure le succès de nos routes.

Dans notre réseau, nous ne desservions pas encore les îles françaises, ce qui était un peu étrange vu le nombre d’îles que nous relions déjà. Après discussions avec l’office du tourisme et les aéroports, nous avons décidé de lancer cette nouvelle route directe vers la Martinique. Nous sommes confiants sur le potentiel de cette nouvelle desserte.

Je tiens à souligner l’importance pour le client de n’avoir qu’un seul billet, que ce soit nous ou l’un de nos partenaires comme United qui opérons le vol. Par exemple, pour un trajet Martinique – New York, une partie sera effectuée avec WinAir et l’autre avec une compagnie partenaire comme American ou JetBlue, mais sur un seul billet. Cela évite les tracas avec la billetterie ou les bagages.

Quels sont vos prochains projets pour étendre votre réseau ?

Nous attendons l’arrivée de nouveaux appareils en novembre prochain et l’année suivante. Nous nous deploierons alors vers le sud de l’archipel avec des liaisons vers la Barbade, Sainte-Lucie et probablement Saint-Vincent. Il est important de préciser que nous ne relions pas uniquement Saint-Martin aux autres îles, mais nous avons de nombreuses routes entre ces îles également. Nous ouvrons bientôt la liaison Martinique – Saint-Martin, mais pourquoi pas envisager par exemple une route Martinique – Antigua si cela fonctionne bien ? L’ancienne compagnie LIAT opérait d’ailleurs déjà cette desserte par le passé.

Avec 60 années d’expérience, un réseau en plein essor et une flotte rajeunie, WinAir semble bien décidée à accélérer son envol et conserver son rang de pionnière incontournable dans le ciel caribéen.