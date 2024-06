Winair donne des précisions sur les vols supplémentaires temporaires entre Curaçao et Sint Maarten

Communication de Winair –

A la lumière des récentes discussions sur les vols entre Curaçao et St. Maarten, Winair souhaite aborder la situation actuelle et apporter des éclaircissements à nos précieux passagers dans le cadre des spéculations en cours.

Suite à la triste disparition de Jetair, nous avons ajouté 6 vols supplémentaires entre le 2 et le 13 juillet. Ces vols supplémentaires ont pour but de permettre aux passagers de continuer à voyager entre les îles sans perturbation significative pendant cette période. Malheureusement, Winair n’est pas autorisée à effectuer des vols supplémentaires après cette date. Nous sommes conscients des désagréments et des difficultés que cette situation entraîne pour les passagers qui dépendent d’un transport aérien fiable entre Curaçao et Sint Maarten. Winair conteste cette décision, mais à partir du 14 juillet, nous n’effectuerons que nos vols quotidiens réguliers entre Curaçao et St Maarten vv (et ensuite vers AUA/BON).

Cela signifie qu’actuellement, à partir du 14 juillet, seule une poignée de sièges [est] encore disponible sur la route St Maarten – Curacao- St Maarten. Cette situation va entraver les visites familiales, le tourisme et les affaires. Nous sommes sincèrement désolés pour les désagréments que cela va causer. Malheureusement, nous avons les mains liées.

Nous faisons entièrement confiance aux autorités pour agir avec empathie et donner la priorité aux besoins des personnes les plus touchées par ce développement. Nous pouvons ajouter des vols supplémentaires à tout moment, si un développement le justifie. Nous tenons à remercier nos clients pour leur soutien continu et la confiance qu’ils accordent à Winair. Nous nous engageons à vous servir avec les plus hauts standards de sécurité, de confort et de fiabilité.

